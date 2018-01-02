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Сегодня, 12:17

Новые направления в искусстве стали еще ближе


«Босхомджи». Так называется выставка нового творческого объединения калмыцких художников в Национальном музее имени Пальмова. Она ярко иллюстрирует творчество молодых, талантливых студентов и недавних выпускников художественных учебных заведений. С новыми именами в современном искусстве познакомилась наш корреспондент Зоя Бармагнанова.

Маленький принц в центре бесконечного хаоса. Картина под названием «Одиночество» - одна из восьми работ, представленных выпускником чешского технического университета в Либерце Сюгиром Булуктаевым. Его инсталляции отличаются неординарностью и яркостью. Акрил, спрей, гуашь, фломастеры, цветные карандаши, ручки и даже целлофан. И все это автор использует для изображения внешнего и внутреннего мира человека.

Более 80 произведений живописи, скульптуры, декоративно – прикладного искусства и графики. Оценить творчество калмыцких художников на выставке в Национальном музее, приходят в первую очередь, студенты и недавние выпускники художественных учреждений. Одни говорят о новых направлениях в искусстве, другие отмечают неординарный взгляд на мир.

Для многих открытием станет и творчество 33-летнего художника Тимура Цонхлаева, который является одним из инициаторов выставки. Свою работу «Хонгор и Герензел» по эпосу «Джангар», выполненную в специальной графической технике, автор подарил Национальному музею.

Свои лучшие работы в разных направлениях современного искусства на выставке представили как молодые художники, так и мэтры изобразительного искусства. Среди них - Олег Чудутов, Ирина Надбитова, Лев Буджиков, Саглара Чулкаева. Открыть миру новые имена в современном художественном пространстве и поддержать начинающих художников - главная цель инициаторов выставки «Босхомджи».

Совместный проект «Босхомджи», что означает «Возрождение», стал своеобразным и интересным подарком для любителей искусства.




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