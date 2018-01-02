Триумфальная победа ансамбля «Тюльпанчик» в Краснодарском крае тема нашего следующего сюжета. Юные артисты завоевали 1 место в рамках телешоу «Звездный танцпол. Битва чемпионов» и стали обладателями гран-при ежегодной международной премии Art-Open World. Тем самым ребята прошли отборочный тур для выступления в рамках проведения международного чемпионата мира по футболу, который состоится в России уже летом этого года. Секретами успеха и мастерства ребята и руководители ансамбля поделились с нашим корреспондентом Еленой Алексенко.



Победа в крупнейшем танцевальном проекте южного федерального округа «Звездный танцпол. Битва чемпионов» стала для «Тюльпанчика» триумфальным завершением 2017 года и принесла в их копилку еще один кубок. В конкурсной программе приняли участие более пятидесяти коллективов из разных регионов России. В номинации «Народный танец» элистинские артисты не просто показали свое исполнительское мастерство, они сумели передать неповторимый колорит национальной танцевальной культуры степняков.



Зажечь на сцене, по словам ребят, им помогла хорошая подготовка и поддержка родных.



Не секрет, что во время выступления танцор тратит много энергии, после чего ему необходимо восстановить свои силы. Однако юные артисты совершили практически невозможное. В один день они покорили членов жюри и зрителей сразу двух конкурсов. Завоевали 1 место в рамках телешоу «Звездный танцпол. Битва чемпионов» и стали обладателями гран-при ежегодной международной премии Art-Open World. Последнее дает им право выступать на международном чемпионате мира по футболу, который состоится в России уже летом этого года.



В целом в коллективе ансамбля занимается более сотни ребят в четырех возрастных группах: подготовительная, младшая, средняя и старшая. Еще больше тех, кто хотел бы заниматься в этой школе-студии. Все артисты уже не раз становились победителями и призерами международных и всероссийских соревнований. Вот уже четверть века прославленный детский коллектив радует зрителей своими яркими и талантливыми выступлениями.



За успехами и победами – огромный труд. Это ежедневные многочасовые репетиции, тренировки, занятия по актерскому мастерству. Чтобы стоять на высшей ступеньке пьедестала и достойно представлять свою республику эти девчонки и мальчишку без устали вновь и вновь разучивают новые танцевальные па.



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