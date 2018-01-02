ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 11:48

Триумфальная победа ансамбля «Тюльпанчик»


Триумфальная победа ансамбля «Тюльпанчик» в Краснодарском крае тема нашего следующего сюжета. Юные артисты завоевали 1 место в рамках телешоу «Звездный танцпол. Битва чемпионов» и стали обладателями гран-при ежегодной международной премии Art-Open World. Тем самым ребята прошли отборочный тур для выступления в рамках проведения международного чемпионата мира по футболу, который состоится в России уже летом этого года. Секретами успеха и мастерства ребята и руководители ансамбля поделились с нашим корреспондентом Еленой Алексенко.

Победа в крупнейшем танцевальном проекте южного федерального округа «Звездный танцпол. Битва чемпионов» стала для «Тюльпанчика» триумфальным завершением 2017 года и принесла в их копилку еще один кубок. В конкурсной программе приняли участие более пятидесяти коллективов из разных регионов России. В номинации «Народный танец» элистинские артисты не просто показали свое исполнительское мастерство, они сумели передать неповторимый колорит национальной танцевальной культуры степняков.

Зажечь на сцене, по словам ребят, им помогла хорошая подготовка и поддержка родных.

Не секрет, что во время выступления танцор тратит много энергии, после чего ему необходимо восстановить свои силы. Однако юные артисты совершили практически невозможное. В один день они покорили членов жюри и зрителей сразу двух конкурсов. Завоевали 1 место в рамках телешоу «Звездный танцпол. Битва чемпионов» и стали обладателями гран-при ежегодной международной премии Art-Open World. Последнее дает им право выступать на международном чемпионате мира по футболу, который состоится в России уже летом этого года.

В целом в коллективе ансамбля занимается более сотни ребят в четырех возрастных группах: подготовительная, младшая, средняя и старшая. Еще больше тех, кто хотел бы заниматься в этой школе-студии. Все артисты уже не раз становились победителями и призерами международных и всероссийских соревнований. Вот уже четверть века прославленный детский коллектив радует зрителей своими яркими и талантливыми выступлениями.

За успехами и победами – огромный труд. Это ежедневные многочасовые репетиции, тренировки, занятия по актерскому мастерству. Чтобы стоять на высшей ступеньке пьедестала и достойно представлять свою республику эти девчонки и мальчишку без устали вновь и вновь разучивают новые танцевальные па.



Другие новости по теме:

  • Алексей Орлов поздравил ребят из ансамбля "Тюльпанчик" с победой
  • Ансамбль "Тюльпанчик" удостоен Гран-при фестиваля в Болгарии
  • Ансамбль «Тюльпанчик» выступит на чемпионате России по народным танцам
  • Пять первых мест и Гран-при получил детский танцевальный ансамбль «Веснушки»
  • «Тюльпан» стал лучшим на международном фестивале имени Махмуда Эсамбаева
  • «Веснушки» отметили первый юбилей
  • Фольклорный ансамбль «Цагда» стал обладателем Гран-при международного фестиваля
  • Вести- Калмыкия 09.01.2017 18:10
  • Юные танцоры Калмыкии вновь завоевали Гран-при
  • Детский ансамбль «Тюльпанчик» признан лучшим

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Январь 2018    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34