«Чичердык» покорил сердца зрителей в Сочи

«Чичердык» в исполнение юных танцоров из Калмыкии, покорил сердца зрителей и строго жюри международного конкурса Изумрудная волна, проходившего в новогодние дни в Сочи. В итоге - хореографический коллектив «Байн тег», активно участвующий во всех номинациях и удерживающий призовые места, завоевывал Гран-при. При этом, ансамбль был создан чуть более двух лет назад. Слагаемые успеха – это и большое желание детей танцевать, и энтузиазм профессионального руководителя Эрдни Эрднеева, за плечами которого годы учебы и работы в государственном ансамбле Тюльпан. «Чичердык» в исполнение юных танцоров из Калмыкии, покорил сердца зрителей и строго жюри международного конкурса Изумрудная волна, проходившего в новогодние дни в Сочи. В итоге - хореографический коллектив «Байн тег», активно участвующий во всех номинациях и удерживающий призовые места, завоевывал Гран-при. При этом, ансамбль был создан чуть более двух лет назад. Слагаемые успеха – это и большое желание детей танцевать, и энтузиазм профессионального руководителя Эрдни Эрднеева, за плечами которого годы учебы и работы в государственном ансамбле Тюльпан.



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