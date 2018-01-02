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Сегодня, 12:29

«Чичердык» покорил сердца зрителей в Сочи


«Чичердык» покорил сердца зрителей в Сочи«Чичердык» в исполнение юных танцоров из Калмыкии, покорил сердца зрителей и строго жюри международного конкурса Изумрудная волна, проходившего в новогодние дни в Сочи. В итоге - хореографический коллектив «Байн тег», активно участвующий во всех номинациях и удерживающий призовые места, завоевывал Гран-при. При этом, ансамбль был создан чуть более двух лет назад. Слагаемые успеха – это и большое желание детей танцевать, и энтузиазм профессионального руководителя Эрдни Эрднеева, за плечами которого годы учебы и работы в государственном ансамбле Тюльпан.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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