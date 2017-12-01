В центре внимания драма Ричарда Нэша "Продавец дождя"

В конце текущей рабочей любителей Мельпомены порадуют премьерой артисты республиканского русского театра драмы и комедии. Это будет «Продавец дождя» по пьесе американского драматурга Ричарда Нэша в постановке Артура Кочканяна. Вместе с артистами у зрителей появиться возможность поверить в возможность чуда. Премьерному показу предшествовали многочасовые репетиции, работа над костюмами и декорациями в течение двух месяцев.



Страшная засуха грозит семейству Карри полным разорением. На фоне настоящего стихийного бедствия обнажаются и чисто человеческие конфликты. К тому же старый фермер обеспокоен тем, что его дочь Лиззи никак не может выйти замуж. Вернуть надежду и жизненные силы измученным людям всего за сорок шесть долларов вызывается Билл Старбак. Он обещает принести с собой долгожданный дождь. Но кто он: волшебник или шарлатан? Верно лишь одно – ему удалось всколыхнуть застойную жизнь местных обитателей.



Одна из главных ролей у заслуженного артиста России Юрия Ильянова. Признается, что материал пьесы для него не только интересен, но и в чем-то даже близок.



Автор оригинальной сценографии и костюмов – художник-дизайнер из Ставрополя Анна Багдасарова. Символически она воссоздала на сцене быт маленького американского городка. Деревянный подиум в центре и разбросанные вокруг черепа символизируют уровни жизни семейства Карри. Кстати, для Анны Багдасаровой это первая работа в театре.



Оригинальной является и музыкальная партитура спектакля. Ее автор сотрудник Русского драматического театра Евгений Медведев. Говорит, что идея написать материал к такому масштабному действу родилась давно. А благодаря поддержке худрука Артура Кочканяна она воплотилась в реальность. И хотя популярной бродвейской пьесе Ричарда Нэша уже более полувека, калмыцкие зрители впервые увидят ее самобытную неповторимую трактовку.



Развернувшаяся на театральных подмостках драма по режиссерской задумке должна заставить зрителей думать, чувствовать и сопереживать героям. Увидеть премьеру элистинцы смогут уже в эту пятницу. В конце текущей рабочей любителей Мельпомены порадуют премьерой артисты республиканского русского театра драмы и комедии. Это будет «Продавец дождя» по пьесе американского драматурга Ричарда Нэша в постановке Артура Кочканяна. Вместе с артистами у зрителей появиться возможность поверить в возможность чуда. Премьерному показу предшествовали многочасовые репетиции, работа над костюмами и декорациями в течение двух месяцев.Страшная засуха грозит семейству Карри полным разорением. На фоне настоящего стихийного бедствия обнажаются и чисто человеческие конфликты. К тому же старый фермер обеспокоен тем, что его дочь Лиззи никак не может выйти замуж. Вернуть надежду и жизненные силы измученным людям всего за сорок шесть долларов вызывается Билл Старбак. Он обещает принести с собой долгожданный дождь. Но кто он: волшебник или шарлатан? Верно лишь одно – ему удалось всколыхнуть застойную жизнь местных обитателей.Одна из главных ролей у заслуженного артиста России Юрия Ильянова. Признается, что материал пьесы для него не только интересен, но и в чем-то даже близок.Автор оригинальной сценографии и костюмов – художник-дизайнер из Ставрополя Анна Багдасарова. Символически она воссоздала на сцене быт маленького американского городка. Деревянный подиум в центре и разбросанные вокруг черепа символизируют уровни жизни семейства Карри. Кстати, для Анны Багдасаровой это первая работа в театре.Оригинальной является и музыкальная партитура спектакля. Ее автор сотрудник Русского драматического театра Евгений Медведев. Говорит, что идея написать материал к такому масштабному действу родилась давно. А благодаря поддержке худрука Артура Кочканяна она воплотилась в реальность. И хотя популярной бродвейской пьесе Ричарда Нэша уже более полувека, калмыцкие зрители впервые увидят ее самобытную неповторимую трактовку.Развернувшаяся на театральных подмостках драма по режиссерской задумке должна заставить зрителей думать, чувствовать и сопереживать героям. Увидеть премьеру элистинцы смогут уже в эту пятницу.



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