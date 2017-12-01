ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 11:51

В центре внимания драма Ричарда Нэша "Продавец дождя"


В центре внимания драма Ричарда Нэша "Продавец дождя"В конце текущей рабочей любителей Мельпомены порадуют премьерой артисты республиканского русского театра драмы и комедии. Это будет «Продавец дождя» по пьесе американского драматурга Ричарда Нэша в постановке Артура Кочканяна. Вместе с артистами у зрителей появиться возможность поверить в возможность чуда. Премьерному показу предшествовали многочасовые репетиции, работа над костюмами и декорациями в течение двух месяцев.

Страшная засуха грозит семейству Карри полным разорением. На фоне настоящего стихийного бедствия обнажаются и чисто человеческие конфликты. К тому же старый фермер обеспокоен тем, что его дочь Лиззи никак не может выйти замуж. Вернуть надежду и жизненные силы измученным людям всего за сорок шесть долларов вызывается Билл Старбак. Он обещает принести с собой долгожданный дождь. Но кто он: волшебник или шарлатан? Верно лишь одно – ему удалось всколыхнуть застойную жизнь местных обитателей.

Одна из главных ролей у заслуженного артиста России Юрия Ильянова. Признается, что материал пьесы для него не только интересен, но и в чем-то даже близок.

Автор оригинальной сценографии и костюмов – художник-дизайнер из Ставрополя Анна Багдасарова. Символически она воссоздала на сцене быт маленького американского городка. Деревянный подиум в центре и разбросанные вокруг черепа символизируют уровни жизни семейства Карри. Кстати, для Анны Багдасаровой это первая работа в театре.

Оригинальной является и музыкальная партитура спектакля. Ее автор сотрудник Русского драматического театра Евгений Медведев. Говорит, что идея написать материал к такому масштабному действу родилась давно. А благодаря поддержке худрука Артура Кочканяна она воплотилась в реальность. И хотя популярной бродвейской пьесе Ричарда Нэша уже более полувека, калмыцкие зрители впервые увидят ее самобытную неповторимую трактовку.

Развернувшаяся на театральных подмостках драма по режиссерской задумке должна заставить зрителей думать, чувствовать и сопереживать героям. Увидеть премьеру элистинцы смогут уже в эту пятницу.



Другие новости по теме:

  • Театральный сезон для русского театра начался с перемен
  • На сцене Русского театра – сразу две премьеры
  • Русский театр драмы и комедии открывает 25-й театральный сезон
  • Русский театр драмы и комедии готовит спектакль «Васса Железнова» по пьесе Максима Горького
  • Артисты Русского театра готовят зрителям сюрприз
  • Русский театр открыл сезон комедией «Случай в темной комнате»
  • Артисты Русского театра драмы и комедии примут участие в Астраханском театральном фестивале
  • На сцене Русского театра драмы и комедии - премьера спектакля "Бабье лето"
  • Русский театр драмы и комедии открывает новый сезон премьерой
  • Секреты молодости Юрия Ильянова

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Декабрь 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031



    © 2012 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2012. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: kalmvesti@mail.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.