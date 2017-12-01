На сцене национального театра состоится премьера музыкального спектакля

10 декабря на сцене Национального театра - музыкальный спектакль «В поисках счастья». Это история о воспитанниках детского дома. Автор сценария - Лауреат Премии Главы Калмыкии Инесса Месхишвили. Режиссер - Лауреат Премии «Улана Зала» Алексей Сарангов. Главная героиня - маленькая девочка Сувсн, которая мечтает обрести любящую семью. В сказочном мире грёз она знакомится с разными персонажами, добрыми и злыми. Роли исполнили учащиеся «Детской школы искусств №1».



Каждый в этом мире имеет право на счастье. Для маленькой воспитанницы детского дома Сувсн – это значит обрести любящую семью. В поисках своей судьбы она оказывается в волшебном выдуманном ею мире, где встречает добрую Царицу ночи Сар-Герел, Тюльпанчиков и Сайгаков. Не обходится и без противоборствующих им антигероев.



О простых истинах со сцены драматического театра расскажут юные артисты. Для воспитанников детской школы искусств участие в мюзикле – это возможность раскрыть свой творческий потенциал и опыт работы на профессиональной сцене. Всестороннюю помощь в этом им оказывают их педагоги, автор сценария и режиссер спектакля. На генеральной репетиции он дает последние наставления.



Исполнительница главной роли Милана Цеденова репетирует не только на сцене, но и дома, перед зеркалом. Свою главную задачу она видит в том, чтобы заставить зрителей сопереживать ее героине.



Посмотреть постановку будет интересно не только детям, но и их родителям. Премьера состоится десятого декабря в шесть часов вечера на сцене национального драматического театра имени Баатра Басангова. 10 декабря на сцене Национального театра - музыкальный спектакль «В поисках счастья». Это история о воспитанниках детского дома. Автор сценария - Лауреат Премии Главы Калмыкии Инесса Месхишвили. Режиссер - Лауреат Премии «Улана Зала» Алексей Сарангов. Главная героиня - маленькая девочка Сувсн, которая мечтает обрести любящую семью. В сказочном мире грёз она знакомится с разными персонажами, добрыми и злыми. Роли исполнили учащиеся «Детской школы искусств №1».Каждый в этом мире имеет право на счастье. Для маленькой воспитанницы детского дома Сувсн – это значит обрести любящую семью. В поисках своей судьбы она оказывается в волшебном выдуманном ею мире, где встречает добрую Царицу ночи Сар-Герел, Тюльпанчиков и Сайгаков. Не обходится и без противоборствующих им антигероев.О простых истинах со сцены драматического театра расскажут юные артисты. Для воспитанников детской школы искусств участие в мюзикле – это возможность раскрыть свой творческий потенциал и опыт работы на профессиональной сцене. Всестороннюю помощь в этом им оказывают их педагоги, автор сценария и режиссер спектакля. На генеральной репетиции он дает последние наставления.Исполнительница главной роли Милана Цеденова репетирует не только на сцене, но и дома, перед зеркалом. Свою главную задачу она видит в том, чтобы заставить зрителей сопереживать ее героине.Посмотреть постановку будет интересно не только детям, но и их родителям. Премьера состоится десятого декабря в шесть часов вечера на сцене национального драматического театра имени Баатра Басангова.



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