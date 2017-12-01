Государственный театр танца «Ойраты» организует большой концерт, посвященный национальному празднику Зул. 12 декабря в 18 часов на арене регионального центра спортивной подготовки сборных команд зрителей ждет незабываемое представление. Поклонники коллектива смогут еще раз увидеть полюбившуюся программу Золотой фонд калмыцкого танца. Искрометные номера, завораживающая музыка, и, конечно же, уникальная хореография мэтра, заслуженного деятеля искусств России Петра Надбитова – все это станет лучшим подарком жителям республики к празднику Зул. Организаторы и артисты подготовили немало сюрпризов. Государственный театр танца «Ойраты» организует большой концерт, посвященный национальному празднику Зул. 12 декабря в 18 часов на арене регионального центра спортивной подготовки сборных команд зрителей ждет незабываемое представление. Поклонники коллектива смогут еще раз увидеть полюбившуюся программу Золотой фонд калмыцкого танца. Искрометные номера, завораживающая музыка, и, конечно же, уникальная хореография мэтра, заслуженного деятеля искусств России Петра Надбитова – все это станет лучшим подарком жителям республики к празднику Зул. Организаторы и артисты подготовили немало сюрпризов.



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