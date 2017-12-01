Артисты Тюльпана вновь удостоились высшей награды в Москве. Члены жюри , отметили уже полюбившийся всем танец Торгуда Би. Его исполняют солисты Государственного калмыцкого ансамбля песни и танца «Тюльпан» Владимир Бамбарыков, Климентий Оконов, Баир Бадмаев и Дорджи Босхомджиев. Они стали обладателями почетного диплома II степени всероссийского конкурса артистов балета и хореографов в номинации «народный танец». Наша съемочная группа поздравила победителей.



Этот динамичный и яркий фрагмент композиции Торгуда би был исполнен на Гала концерте. В этом необычном приеме – самая суть. Выкрикивая имя, артист представляет своего героя. Идея посвятить номер звездам калмыцкой хореографии, тем, кто стоял у истоков создания коллектива, удалась. Он уже во второй раз получает награду. Впервые постановку смогли оценить на конкурсе монгольских танцев в Китае в городе Хух-хото автономного района Внутренняя Монголия. Художественный руководитель Валерий Эрдниев в память о своем отце Боти Эрдниеве и его соратниках – Эмбе Манджиеве, Болде Пюрвееве, и Санджи Лиджиеве создал эту композицию. Уже сейчас, можно сказать, что она войдет в золотой фонд ансамбля.



В Москве на конкурсе квартет представил Торгуда би, танец Зайсангов и Танец воинов 1812 года. Номера в исполнении мужчин, динамичные и даже резковатые, всегда пользуются популярностью. Второе место в столь престижном соревновании – дорогого стоит. А для артистов - это еще одна ступень к дальнейшим победам.



Всероссийский конкурс балета и хореографии - один из самых престижных соревнований для любого артиста, вне зависимости от опыта, говорит Байр Бадмаев. Кстати в 2014-м году он завоевал 1 место в сольной номинации. Тогда Байр был удостоен специального приза имени Игоря Моисеева за высокую исполнительскую технику и выразительность в танце. Его коллега по цеху Людмила Бадмаева тоже получила Диплом первой степени. В этом году, девушки в число призеров не попали.



Программа конкура была насыщенной. По традиции, в рамках II Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов, при участии журнала "Балет", состоялся круглый стол, в котором приняли участие известные искусствоведы, эксперты и педагоги. Артисты Тюльпана вновь удостоились высшей награды в Москве. Члены жюри , отметили уже полюбившийся всем танец Торгуда Би. Его исполняют солисты Государственного калмыцкого ансамбля песни и танца «Тюльпан» Владимир Бамбарыков, Климентий Оконов, Баир Бадмаев и Дорджи Босхомджиев. Они стали обладателями почетного диплома II степени всероссийского конкурса артистов балета и хореографов в номинации «народный танец». Наша съемочная группа поздравила победителей.Этот динамичный и яркий фрагмент композиции Торгуда би был исполнен на Гала концерте. В этом необычном приеме – самая суть. Выкрикивая имя, артист представляет своего героя. Идея посвятить номер звездам калмыцкой хореографии, тем, кто стоял у истоков создания коллектива, удалась. Он уже во второй раз получает награду. Впервые постановку смогли оценить на конкурсе монгольских танцев в Китае в городе Хух-хото автономного района Внутренняя Монголия. Художественный руководитель Валерий Эрдниев в память о своем отце Боти Эрдниеве и его соратниках – Эмбе Манджиеве, Болде Пюрвееве, и Санджи Лиджиеве создал эту композицию. Уже сейчас, можно сказать, что она войдет в золотой фонд ансамбля.В Москве на конкурсе квартет представил Торгуда би, танец Зайсангов и Танец воинов 1812 года. Номера в исполнении мужчин, динамичные и даже резковатые, всегда пользуются популярностью. Второе место в столь престижном соревновании – дорогого стоит. А для артистов - это еще одна ступень к дальнейшим победам.Всероссийский конкурс балета и хореографии - один из самых престижных соревнований для любого артиста, вне зависимости от опыта, говорит Байр Бадмаев. Кстати в 2014-м году он завоевал 1 место в сольной номинации. Тогда Байр был удостоен специального приза имени Игоря Моисеева за высокую исполнительскую технику и выразительность в танце. Его коллега по цеху Людмила Бадмаева тоже получила Диплом первой степени. В этом году, девушки в число призеров не попали.Программа конкура была насыщенной. По традиции, в рамках II Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов, при участии журнала "Балет", состоялся круглый стол, в котором приняли участие известные искусствоведы, эксперты и педагоги.



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