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Вчера, 20:42

«Ойраты» дадут концерт на праздник Зул


«Ойраты» дадут концерт на праздник ЗулГосударственный театр танца «Ойраты» организует большой концерт, посвященный празднику Зул. 12 декабря в 18 часов на арене регионального центра спортивной подготовки сборных команд зрителей ждет незабываемое представление. Поклонники коллектива смогут еще раз увидеть полюбившуюся программу «Золотой фонд калмыцкого танца».

Искрометные номера, завораживающая музыка, и, конечно же, уникальная хореография заслуженного деятеля искусств России Петра Надбитова – все это станет лучшим подарком жителям республики к празднику Зул. Организаторы и артисты подготовили немало сюрпризов.



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