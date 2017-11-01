«Судьба семьи – судьба народа». Так назвали свою книгу Людмила Кокшунова и Константин Джимбинов. Презентация их совместного труда состоялась в стенах национальной библиотеки.



Герои издания - это известные государственные и общественные деятели, военачальники, журналисты, писатели и ученые. Книга создана на основе архивных материалов, публикаций и устных свидетельств. Есть в ней и дневниковые записи, фотографии, официальные документы. По рассказам очевидцев и их потомков описана в книге и трагическая дата – депортация калмыцкого народа. Автор предисловия – известный писатель Николай Санджиев. «Судьба семьи – судьба народа». Так назвали свою книгу Людмила Кокшунова и Константин Джимбинов. Презентация их совместного труда состоялась в стенах национальной библиотеки.Герои издания - это известные государственные и общественные деятели, военачальники, журналисты, писатели и ученые. Книга создана на основе архивных материалов, публикаций и устных свидетельств. Есть в ней и дневниковые записи, фотографии, официальные документы. По рассказам очевидцев и их потомков описана в книге и трагическая дата – депортация калмыцкого народа. Автор предисловия – известный писатель Николай Санджиев.



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