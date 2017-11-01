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Сегодня, 11:45

В Волгограде стартует фестиваль «Вечный огонь»


В Волгограде стартует фестиваль «Вечный огонь»Сегодня в Волгограде стартует IX Международный телевизионный фестиваль военно-патриотических фильмов и программ «Вечный огонь», организованный ГТРК Волгоград. Он приурочен к 75-летию победы в Сталинградской битве. По данным организаторов, жюри предстоит выбрать лучшие из 200 работ, в их числе информационные сюжеты, программы и документальные фильмы. Номинаций много. ГТРК Калмыкия представлена 6-ю материалами. Это телевизионные очерки и передачи о наших ветеранах, фронтовиках и тружениках тыла, участниках боевых действий, о тех, кто и по сей день остается верен служению родине. Всего же заявки поступили не только из регионов России, но и Белоруссии, Украины, Южной Осетии, Казахстана и других стран. Участников ждет насыщенная культурная программа, они посетят Мамаев курган, музей-панораму «Сталинградская битва», а также побывают в Калаче-на-Дону у монумента соединения фронтов и увидят военно-историческую реконструкцию. Напомню, наши коллеги не раз становились победителями и призерами этого престижного телевизионного фестиваля. И в этом году мы ждем приятных новостей из города-героя. Надеемся услышать в числе лауреатов фамилии наших лучших сотрудников: Бадмы Харлуевой, Эллы Хаптахановой, Ольги Эняевой, Зои Бармагнановой, Ирины Гольдиновой, Татьяны Шолоховой.



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