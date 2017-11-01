Абхазский Государственный театр с гастролями в Калмыкии

В степную столицу с гастролями сегодня приехала труппа Абхазского Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера. В рамках проекта «Большие гастроли» будут представлены 2 спектакля. Для детей постановка в жанре веселого ковбойского балагана "Братец Кролик и Братец Лис". А в воскресенье Гоголевский "Ревизор" в режиссерской интерпретации Андрея Тимошенко. Напомним, гастроли организованы в рамках целевой программы Министерства культуры России. Главная ее цель - взаимодействие с русскоязычными театрами за рубежом и расширение профессионального сотрудничества и зрительской аудитории. За три года реализации проекта более 500 тысяч зрителей в регионах страны смогли посмотреть спектакли ведущих театров. В степную столицу с гастролями сегодня приехала труппа Абхазского Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера. В рамках проекта «Большие гастроли» будут представлены 2 спектакля. Для детей постановка в жанре веселого ковбойского балагана "Братец Кролик и Братец Лис". А в воскресенье Гоголевский "Ревизор" в режиссерской интерпретации Андрея Тимошенко. Напомним, гастроли организованы в рамках целевой программы Министерства культуры России. Главная ее цель - взаимодействие с русскоязычными театрами за рубежом и расширение профессионального сотрудничества и зрительской аудитории. За три года реализации проекта более 500 тысяч зрителей в регионах страны смогли посмотреть спектакли ведущих театров.



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