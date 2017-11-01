ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Вчера, 20:00

С музыкальной комедии стартовал сезон в Национальном театре


Национальный театр сегодня вновь распахнул свои двери для любителей искусства. Стартовал восемьдесят первый сезон музыкальной комедией Раисы Шургановой «Переполох в калмыцком хотоне» в постановке Сергея Бурлаченко. Это еще одна история о любви молодого цыгана Мирко к калмычке Тёвшун. И вот уже представители двух кочевых народов вместе танцуют, поют и играют свадьбу. Музыку написал композитор Аркадий Манджиев. Премьера спектакля состоялась в марте и уже успела снискать любовь зрителей.



Другие новости по теме:

  • С поэтических вечеров стартовал сезон в Русском театре
  • Вести-Калмыкия 02.03.2017 07:00
  • Переполох в калмыцком хотоне случится уже завтра
  • В Национальном драматическом театре премьера спектакля «Элистинский вальс»
  • Национальный драматический театр открыл 78-ой сезон
  • В Национальном театре поделились планами на сезон
  • Сегодня Русский театр драмы и комедии открывает театральный сезон
  • Русский театр драмы открывает новый сезон
  • На сцене Русского театра драмы и комедии - премьера спектакля "Бабье лето"
  • Русский театр драмы и комедии открывает новый сезон премьерой

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Ноябрь 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930 



    © 2012 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2012. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: kalmvesti@mail.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.