С музыкальной комедии стартовал сезон в Национальном театре

Национальный театр сегодня вновь распахнул свои двери для любителей искусства. Стартовал восемьдесят первый сезон музыкальной комедией Раисы Шургановой «Переполох в калмыцком хотоне» в постановке Сергея Бурлаченко. Это еще одна история о любви молодого цыгана Мирко к калмычке Тёвшун. И вот уже представители двух кочевых народов вместе танцуют, поют и играют свадьбу. Музыку написал композитор Аркадий Манджиев. Премьера спектакля состоялась в марте и уже успела снискать любовь зрителей.



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