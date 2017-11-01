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Вчера, 11:52

В Элисте прошел конкурс революционно- патриотической песни


В Элисте прошел конкурс революционно- патриотической песниИ вновь продолжается бой! Под таким названием в Элисте прошел республиканский конкурс революционно- патриотической песни, посвященный столетию октябрьской революции. Всего приняло участие около 300-сот человек. Это творческие коллективы Элисты и районов республики.

Со сцены музыкального училища имени Чонкушова в этот день звучали известные и дорогие сердцу произведения времен Гражданской и Великой Отечественной войн. Хор коллектива учителей элистинской средней школы №2 исполнил попурри их патриотических песен.

Республиканский песенный конкурс вошел в число мероприятий к столетию Октябрьской революции, утвержденных оргкомитетом при правительстве республики. Большинство из которых ориентировано на подрастающее поколение. Молодежь должна знать историю страны, помнить своих героев, говорит заместитель министра культуры и туризма Калмыкии.

Нам песня строить и жить помогает. Знаменитые строки Леонида Утесова цитирует видный общественный деятель Калмыкии Иван Басангов. Не зря самые популярные среди народа песни слагались в непростое время войн, революций, противостояний. В них каждый мог узнать себя, а протяжные напевы лучше всяких призывов сплачивали и не давали упасть духом.

Всего в конкурсе приняло участие около 300 человек. Это творческие элистинские коллективы и представители 9 районов республики. При принятии решений компетентное жюри учитывало исполнительское мастерство, артистизм, соответствие тематике и оригинальность постановки. По итогам лучшим был признан младший хор детской школы искусств №1 Элисты, в номинации ансамблевое пение первое место взяла мужская вокальная группа многопрофильного центра культуры и искусств из Ики-Бурула, также были определены победители в сольном пении по нескольким возрастным группам. Ну а главным подарком для участников и гостей конкурса стала атмосфера праздника.



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