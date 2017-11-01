Новое имя в калмыцком изобразительном искусстве. В Национальном музее имени Пальмова состоялось торжественное открытие первой персональной художественной выставки Олега Хейчиева «Палитра Впечатлений». В экспозиции представлено более 60 живописных работ, выполненных за последние два года в разных жанрах: портрет, пейзаж, морской пейзаж, жанровая картина и натюрморт.



Олег Хейчиев давно планировал организовать персональную выставку. В свое время он окончил художественную школу имени Рокчинского, затем Московский государственный университет дизайна и технологий. Несмотря на то, что за это время Олег успел получить втрое высшее образование в Московской академии экономики и права, стать атаманом Элистинского городского казачьего общества, он ни на день не забывал о первой профессии.



Идеи автора, которые он вложил в свои работы, понятны всем, вне зависимости от возраста, национальности и вероисповедания. Так оценили экспозицию первые зрители. В картине говорят душа и сердце художника, которую он открывает всем. Ценители изобразительного искусства отмечают сюжетное многообразие и насыщенную цветовую гамму. Главный объект мастера – жизнь во всех ее проявлениях: растительный мир, горы, храмы, люди. Название экспозиции отражает суть: это действительно палитра впечатлений, начиная от морских гаваней Крыма и Средиземноморья, Таиланда и Германии, Парижских аллей до маленьких улочек родной Элисты. С открытием выставки художника поздравил глава республики.



Одну из своих картин под названием «Вальс Пионов» Олег Хейчиев подарил главе региона. Алексей Орлов в свою очередь передал ее фонд Национального музея. Коллекцию пополнит и полотно «Золотая обитель».



Впечатленные зрители уверены, классическое изобразительное искусство – вне времени. А потому выставка станет популярной среди элистинцев и гостей города, а желающих увидеть мир глазами художника, будет немало. Работы Хейчиева заставляют по-новому взглянуть на мелочи, которые, казалось бы, с первого взгляда, ничем не примечательны, увидеть, как они преображаются, оставляя яркий след в душе очарованного живописца.



Это только начало пути художника Олега Хейчиева. Уже известно, что он станет участником еще одной выставки творческой молодежи республики, которая пройдет в декабре в Элисте. Новое имя в калмыцком изобразительном искусстве. В Национальном музее имени Пальмова состоялось торжественное открытие первой персональной художественной выставки Олега Хейчиева «Палитра Впечатлений». В экспозиции представлено более 60 живописных работ, выполненных за последние два года в разных жанрах: портрет, пейзаж, морской пейзаж, жанровая картина и натюрморт.Олег Хейчиев давно планировал организовать персональную выставку. В свое время он окончил художественную школу имени Рокчинского, затем Московский государственный университет дизайна и технологий. Несмотря на то, что за это время Олег успел получить втрое высшее образование в Московской академии экономики и права, стать атаманом Элистинского городского казачьего общества, он ни на день не забывал о первой профессии.Идеи автора, которые он вложил в свои работы, понятны всем, вне зависимости от возраста, национальности и вероисповедания. Так оценили экспозицию первые зрители. В картине говорят душа и сердце художника, которую он открывает всем. Ценители изобразительного искусства отмечают сюжетное многообразие и насыщенную цветовую гамму. Главный объект мастера – жизнь во всех ее проявлениях: растительный мир, горы, храмы, люди. Название экспозиции отражает суть: это действительно палитра впечатлений, начиная от морских гаваней Крыма и Средиземноморья, Таиланда и Германии, Парижских аллей до маленьких улочек родной Элисты. С открытием выставки художника поздравил глава республики.Одну из своих картин под названием «Вальс Пионов» Олег Хейчиев подарил главе региона. Алексей Орлов в свою очередь передал ее фонд Национального музея. Коллекцию пополнит и полотно «Золотая обитель».Впечатленные зрители уверены, классическое изобразительное искусство – вне времени. А потому выставка станет популярной среди элистинцев и гостей города, а желающих увидеть мир глазами художника, будет немало. Работы Хейчиева заставляют по-новому взглянуть на мелочи, которые, казалось бы, с первого взгляда, ничем не примечательны, увидеть, как они преображаются, оставляя яркий след в душе очарованного живописца.Это только начало пути художника Олега Хейчиева. Уже известно, что он станет участником еще одной выставки творческой молодежи республики, которая пройдет в декабре в Элисте.



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