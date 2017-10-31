В Элисте начала работу международная научная конференция
Сегодня известному российскому ученому, родоначальнику этнопедагогики, академику Геннадию Волкову исполнилось бы 90 лет. Этой юбилейной дате посвящена международная научная конференция, на которую собрались ведущие умы Москвы, Волгограда, Казани и другие ученые из разных уголков страны. Дело академика живет, потому что после себя он оставил множество продолжателей, которые готовы воплощать идеи Геннадия Волкова.
Перед секционным заседанием участники конференции возложили цветы к мемориальной доске академика Волкова, на доме где он жил и творил. Именно он является основателем этнопедагогики, первопроходцем, сказавшим первое слово в науке, автором многих произведений и книг для чтения в российских школах. Он жил в Элисте. Более 10 лет работал профессором Калмуниверситета. Для республики он подготовил 28 кандидатов и пять докторов наук. Волковские чтения, которые ежегодно проходят в Элисте, поднимают самые актуальные и животрепещущие вопросы современного российского образования. На этот раз рассмотрели проблемы методологии этнопедагогического исследования. Как рассказывает профессор КалмГУ Аркадий Панькин, Геннадия Волкова он считает своим учителем, несмотря на то, что когда-то выступал его оппонентом.
О становлении этнопедагогики, как очень важной педагогической науки можно судить по его многочисленным ученикам, которые достойно представляют научную школу. Многие из них принимают участие в работе конференции, проводимой в день рождения академика. Среди них профессор Казанского федерального университета Фарит Ялалов. Он лично был знаком с Геннадием Волковым, до сих пор продолжает его дело, применяя переданные им знания на практике. Этнопедагогика исследует систему народного воспитания, в котором фундаментальной основой является любовь к ребенку, матери и предкам.
О том, что основные идеи трудов Волкова основаны на общечеловеческих вечных ценностях, необходимых для воспитания современного школьника с учетом традиций и национальной культуры рассказывает магистр Манчестерского университета Зоя Ичин-Норбу. Признается, что ей повезло общаться с академиком с мировым именем и получить те наставления, которые пригодились в научной деятельности. В исследованиях Волкова и в трудах его учеников, говорит она, выявлено многообразие форм проявления этнокультурного сознания и поведения людей, их отношения к языку, среде, природе, семейным традициям, как своего народа, так и представителей других этносов.
Более 10 лет назад педагогической общественностью страны учреждена медаль академика Волкова, которой награждаются ученые, педагоги, работники образовательных учреждений России, стран СНГ, добившиеся заметных успехов в этнопедагогической науке и практике воспитания растущей смены. В этот раз заслуженные награды получили 14 человек. Это не только гости, которые приехали издалека, но и педагоги Калмыкии.