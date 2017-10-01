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Вчера, 18:00

Государственный хор Калмыкии отметил 25-летие


Государственный хор Калмыкии отметил 25-летиеГосударственный хор Калмыкии имени Анатолия Цебекова отметил юбилей. Большой концерт с участием артистов и творческих коллективов республики стал завершающим в праздничной программе мероприятий, посвященных 25-летию коллектива.

Антонио Вивальди, Карл Дженкинс, хиты американской группы Pentatonix. В этот вечер для гостей праздничного концерта Государственный хор Калмыкии исполнил произведения самых разнообразных жанров, направлений и эпох. В том числе 8 премьерных. Что красноречиво свидетельствует о постоянном росте и безграничном потенциале коллектива.

Дата – 29 октября была выбрана неслучайно. В этот день основателю хора, заслуженному деятелю искусств России и Калмыцкой АССР Анатолию Цебекову исполнилось бы 79 лет. Он был ярким представителем плеяды талантливых людей, благодаря которым в нашей республике после сибирской ссылки возродилось, получило развитие и достигло настоящих профессиональных высот танцевальное и музыкальное искусство. Маэстро, выдающийся музыкант, патриот - так говорят о нем коллеги, друзья, ученики. Значительно «омолодившийся» коллектив почитает и продолжает традиции заложенные Анатолием Очир-Горяевичем.

Сегодня государственный хор – поистине гордость Калмыкии. В составе, который со времен Цебекова не потерял ни одной штатной единицы, выступают выдающиеся певцы и музыканты Калмыкии: заслуженная артистка России Лилия Кулешова, заслуженные артисты Калмыкии Елена Каджиева, Бэла Тюрбеева, Анна Очкаева, Владислав Арутюнов, Ангелина Серова. Не раз свой высокий профессионализм коллектив подтверждал на всероссийских и международных конкурсах.

Поздравить коллег с 25-летием спешат многочисленные гости из других регионов. Среди них профессор Саратовской консерватории имени Собинова Нелли Владимирцева. Ей, как она сама признается, посчастливилось поработать с государственным хором имени Цебекова.

Ну а самыми строгими, но вместе с тем справедливыми критиками остаются зрители. Многие из которых пристально следят за творчеством хора и не пропускают ни одного концерта. Юбилейный – стал для поклонников и просто ценителей прекрасного – настоящим подарком.



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