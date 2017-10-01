На базе КалмГУ состоится международная конференция

«Методология этнопедагогического исследования». В честь 90-летия со дня рождения академика Геннадия Волкова в Калмыкии состоится международная конференция. В течение двух дней ученые со всей России, Китая, Монголии, Кыргызстана и Казахстана будут работать по направлениям – «Философия этнокультуры в творчестве академика Волкова: ретроспектива и перспектива», «Специфика этнопедагогического знания и исследования по этнопедагогике», а также «Современный исследовательский поиск в области этнопедагогики». Стоит отметить, что конференция будет полезна не только для учителей и ученых, но и для студентов. Также планируется издание коллективной монографии «Методология этнопедагогического исследования», где будут представлены материалы с авторскими взглядами на проблемы методологии научных исследований в этой сфере. Конференция стартует 31 октября на базе Калмыцкого госуниверситета. «Методология этнопедагогического исследования». В честь 90-летия со дня рождения академика Геннадия Волкова в Калмыкии состоится международная конференция. В течение двух дней ученые со всей России, Китая, Монголии, Кыргызстана и Казахстана будут работать по направлениям – «Философия этнокультуры в творчестве академика Волкова: ретроспектива и перспектива», «Специфика этнопедагогического знания и исследования по этнопедагогике», а также «Современный исследовательский поиск в области этнопедагогики». Стоит отметить, что конференция будет полезна не только для учителей и ученых, но и для студентов. Также планируется издание коллективной монографии «Методология этнопедагогического исследования», где будут представлены материалы с авторскими взглядами на проблемы методологии научных исследований в этой сфере. Конференция стартует 31 октября на базе Калмыцкого госуниверситета.



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