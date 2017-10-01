На базе КалмГУ начала работу научная конференция, посвященная 100-летию Октябрьской революции

Сегодня на базе КалмГУ к столетию Октябрьской революции начала свою работу Российская научная конференция «Развитие национально-государственного строительства на Юге России в период Октября». Сегодня участники проведут работу по секциям. Сейчас на форуме работает наша съемочная группа. И на прямой связи со студией моя коллега Елена Алексенко. Елена, добрый день. Ждем от вас подробностей.



Моя коллега Елена Алексенко о научной конференции, посвященной 100-летию Октябрьской революции. Подробности в следующем выпуске. Сегодня на базе КалмГУ к столетию Октябрьской революции начала свою работу Российская научная конференция «Развитие национально-государственного строительства на Юге России в период Октября». Сегодня участники проведут работу по секциям. Сейчас на форуме работает наша съемочная группа. И на прямой связи со студией моя коллега Елена Алексенко. Елена, добрый день. Ждем от вас подробностей.Моя коллега Елена Алексенко о научной конференции, посвященной 100-летию Октябрьской революции. Подробности в следующем выпуске.



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