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Центр развития калмыцкого языка и культуры «Булг» отметил 20-летие


Центр развития калмыцкого языка и культуры «Булг» отметил 20-летиеВ поселке Цаган-Аман отметили 20-летие Центра развития калмыцкого языка и культуры «Булг». Главная цель, которую преследовали Галина Хуншаева и Петр Горипов, основатели этого небольшого, но быстро ставшего востребованным клуба, – сохранение культуры, языка, традиций степного народа и передача знаний молодым. За эти годы не раз менялся состав, но всех объединяла любовь к народному творчеству. Тем более, что в коллективе стараются найти новые формы общения. Клуб «Булг» и по сей день пользуется популярностью не только среди пенсионеров, но всех жителей поселка.

Местные жителя вспоминают, как в этом центре с удовольствием смотрели известные телевизионные шоу и зарубежные сериалы на калмыцком языке. Не раз юстинцы принимали участие в съемках передач федеральных телеканалов. Сейчас, рассказывает руководитель клуба Тамара Каруева, репертуар значительно обновился: больше стало старинных калмыцких, русских, казахских песен, йорялей. В коллективе есть свой джангарчи, а также хореографическая группа. С концертами «Булг» выступает в районах, селах и соседних регионах.



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