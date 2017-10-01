Государственный хор Калмыкии отметит юбилей праздничным концертом
Свой юбилей государственный хор Калмыкии отметит большим праздничным концертом. Дата 29 октября была выбрана неслучайно. Ее приурочили ко дню рождения основателя хора -Анатолия ЦебЕкова. Об этом сегодня на брифинге рассказали артисты коллектива, которые за 25 лет становились участниками многих фестивалей и конкурсов всероссийского и международного уровней. В праздничном репертуаре будут представлены все жанры музыкального искусства, в том числе восемь премьерных произведений. Поздравить коллектив приедут коллеги из разных регионов страны. По словам художественного руководителя Ольги Сердюковой, главное – продемонстрировать профессионализм артистов, которые своим творчеством несут высокую духовную культуру.