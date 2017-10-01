Государственный хор Калмыкии отметит юбилей праздничным концертом

Свой юбилей государственный хор Калмыкии отметит большим праздничным концертом. Дата 29 октября была выбрана неслучайно. Ее приурочили ко дню рождения основателя хора -Анатолия ЦебЕкова. Об этом сегодня на брифинге рассказали артисты коллектива, которые за 25 лет становились участниками многих фестивалей и конкурсов всероссийского и международного уровней. В праздничном репертуаре будут представлены все жанры музыкального искусства, в том числе восемь премьерных произведений. Поздравить коллектив приедут коллеги из разных регионов страны. По словам художественного руководителя Ольги Сердюковой, главное – продемонстрировать профессионализм артистов, которые своим творчеством несут высокую духовную культуру. Свой юбилей государственный хор Калмыкии отметит большим праздничным концертом. Дата 29 октября была выбрана неслучайно. Ее приурочили ко дню рождения основателя хора -Анатолия ЦебЕкова. Об этом сегодня на брифинге рассказали артисты коллектива, которые за 25 лет становились участниками многих фестивалей и конкурсов всероссийского и международного уровней. В праздничном репертуаре будут представлены все жанры музыкального искусства, в том числе восемь премьерных произведений. Поздравить коллектив приедут коллеги из разных регионов страны. По словам художественного руководителя Ольги Сердюковой, главное – продемонстрировать профессионализм артистов, которые своим творчеством несут высокую духовную культуру.



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