ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Вчера, 20:53

«Тюльпан» отметил 80-летний юбилей


«Тюльпан» отметил 80-летний юбилей«Тюльпан» отметил 80-летний юбилей. Праздничный концерт состоялся в Новом Дворце спорта. «Ишкмдк», «Дербетовский товшур», «Чичирдык». Коллектив порадовал юбилейной программой своих поклонников. Полюбившиеся всем народные песни «Сарт эрятя сиитц бюшмюд», «Саглр», «Торга», «Ялуха» прозвучали в исполнении оркестра народных инструментов государственного ансамбля песни и танца Тюльпан. «Тюльпан» уже 80 лет пропагандирует калмыцкое искусство по всему миру. Ансамбль был создан в 1937 году. После восстановления автономии республики состоялось и возрождение коллектива. Сегодня он известен всему миру. 2017-й год для артистов был очень насыщенным. Ансамбль - участвовали в фестивалях в Казахстане, Туве и Западной Монголии. Праздничный юбилейный концерт «Тюльпана» состоится и 9 ноября в Москве. В юбилейную программу включены как полюбившиеся композиции, так и новые постановки.



Другие новости по теме:

  • «Тюльпан» отметит 80-летний юбилей
  • «Тюльпан» – призер международного фестиваля в Китае
  • "Тюльпан " готовится к юбилею
  • «Тюльпан» стал первым на международном фестивале ойратских народов
  • Люди, внесшие большой вклад в сокровищницу национальной культуры
  • Государственный ансамбль песни и танца «Тюльпан» готовится к премьере
  • Ансамбль «Тюльпан» дал концерт в честь праздника
  • Народный ансамбль песни и танца "Тюльпан" отмечает 75-летний юбилей
  • Артисты ансамбля Игоря Моисеева поздравят "Тюльпан" с 75-летием
  • В Элисте прошла встреча ветеранов сцены

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Октябрь 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031 



    © 2012 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2012. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: kalmvesti@mail.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.