«Тюльпан» отметил 80-летний юбилей. Праздничный концерт состоялся в Новом Дворце спорта. «Ишкмдк», «Дербетовский товшур», «Чичирдык». Коллектив порадовал юбилейной программой своих поклонников. Полюбившиеся всем народные песни «Сарт эрятя сиитц бюшмюд», «Саглр», «Торга», «Ялуха» прозвучали в исполнении оркестра народных инструментов государственного ансамбля песни и танца Тюльпан. «Тюльпан» уже 80 лет пропагандирует калмыцкое искусство по всему миру. Ансамбль был создан в 1937 году. После восстановления автономии республики состоялось и возрождение коллектива. Сегодня он известен всему миру. 2017-й год для артистов был очень насыщенным. Ансамбль - участвовали в фестивалях в Казахстане, Туве и Западной Монголии. Праздничный юбилейный концерт «Тюльпана» состоится и 9 ноября в Москве. В юбилейную программу включены как полюбившиеся композиции, так и новые постановки. «Тюльпан» отметил 80-летний юбилей. Праздничный концерт состоялся в Новом Дворце спорта. «Ишкмдк», «Дербетовский товшур», «Чичирдык». Коллектив порадовал юбилейной программой своих поклонников. Полюбившиеся всем народные песни «Сарт эрятя сиитц бюшмюд», «Саглр», «Торга», «Ялуха» прозвучали в исполнении оркестра народных инструментов государственного ансамбля песни и танца Тюльпан. «Тюльпан» уже 80 лет пропагандирует калмыцкое искусство по всему миру. Ансамбль был создан в 1937 году. После восстановления автономии республики состоялось и возрождение коллектива. Сегодня он известен всему миру. 2017-й год для артистов был очень насыщенным. Ансамбль - участвовали в фестивалях в Казахстане, Туве и Западной Монголии. Праздничный юбилейный концерт «Тюльпана» состоится и 9 ноября в Москве. В юбилейную программу включены как полюбившиеся композиции, так и новые постановки.



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