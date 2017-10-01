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Вчера, 18:04

15 ноября – республика отметит День калмыцкой печати


15 ноября – республика отметит День калмыцкой печатиИтоги конкурса «Золотое перо Калмыкии», объявленного региональным отделением Союзом журналистов России, станут известны в ноябре. О них объявят в рамках торжеств, посвященных 100-летию республиканской газеты «Хальмг унн». Заявки на участие принимаются до 31 октября. Жюри рассмотрит материалы, направленные авторами самостоятельно, а также рекомендованные местными печатными и электронными органами СМИ. При этом, членство в Союзе не обязательно. Жюри определит не только обладателя ГРАН- ПРИ «Золотое перо Калмыкии – 2017», но и победителей по 10-ти номинациям. А в ноябре состоится внеочередной съезд Союза журналистов России. Состав делегатов утвердят на конференции до 1 ноября. А 15 ноября – республика отметит День калмыцкой печати.



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