Театр танца "Ойрат" принимает участие в фестивале-конкурсе сольного танца

Калмыцкий театр танца "Ойрат" принимает участие в 9 Международном фестивале-конкурсе сольного танца имени Махмуда Эсамбаева. В этом году за гран-при борются танцоры из восьми стран и 28 регионов России. Конкурс проходит по трем номинациям: сольный танец, парный и групповой. Сохранение традиций хореографического искусства народов России и всего мира, обмен культурными ценностями и развитие межрегиональных и международных связей, главная цель фестиваля. Государственный театра танца «Ойраты» неоднократно становился призером фестиваля. Артисты демонстрирую гостям и жюри конкурса зажигательные калмыцкие танцы, в которых рассказывается о быте и традициях народа. Калмыцкий театр танца "Ойрат" принимает участие в 9 Международном фестивале-конкурсе сольного танца имени Махмуда Эсамбаева. В этом году за гран-при борются танцоры из восьми стран и 28 регионов России. Конкурс проходит по трем номинациям: сольный танец, парный и групповой. Сохранение традиций хореографического искусства народов России и всего мира, обмен культурными ценностями и развитие межрегиональных и международных связей, главная цель фестиваля. Государственный театра танца «Ойраты» неоднократно становился призером фестиваля. Артисты демонстрирую гостям и жюри конкурса зажигательные калмыцкие танцы, в которых рассказывается о быте и традициях народа.



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