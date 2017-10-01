20 октября государственный ансамбль песни и танца Калмыкии «Тюльпан» отметит 80-летний юбилей. История коллектива неразрывно связана с историей степной республики. Ансамбль был создан в 1937 году. После восстановления автономии республики состоялось и возрождение ансамбля. Сегодня это известный всему миру коллектив, творчество которого стало достоянием народа. 2017-й год для коллектива был очень насыщенным. Участники ансамбля участвовали в различных фестивалях, которые проходили в Казахстане, Туве и в Западной Монголии. А 9 ноября, в Москве состоится также праздничный юбилейный концерт «Тюльпана». Праздничный концерт состоится в Новом дворце спорта в 18 часов 20 октября. В юбилейную программу включены как и полюбившиеся композиции , так и новые постановки. 20 октября государственный ансамбль песни и танца Калмыкии «Тюльпан» отметит 80-летний юбилей. История коллектива неразрывно связана с историей степной республики. Ансамбль был создан в 1937 году. После восстановления автономии республики состоялось и возрождение ансамбля. Сегодня это известный всему миру коллектив, творчество которого стало достоянием народа. 2017-й год для коллектива был очень насыщенным. Участники ансамбля участвовали в различных фестивалях, которые проходили в Казахстане, Туве и в Западной Монголии. А 9 ноября, в Москве состоится также праздничный юбилейный концерт «Тюльпана». Праздничный концерт состоится в Новом дворце спорта в 18 часов 20 октября. В юбилейную программу включены как и полюбившиеся композиции , так и новые постановки.



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