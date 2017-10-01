«Тюльпан» – призер международного фестиваля в Китае. Государственный калмыцкий ансамбль песни и танца занял второе место на II международном фестивале-конкурсе творческих хореографических коллективов монгольского мира, проходившем в городе Хух-Хото Внутренней Монголии. Коллектив в составе артистов Дорджи Босхомджиева, Баира Бадмаева, Владимира Бамбарыкова представил на суд жюри и зрителей два калмыцких танца - «Шаман» и «Торhуда би». Каждая постановка была отмечена дипломом. «Тюльпан» – призер международного фестиваля в Китае. Государственный калмыцкий ансамбль песни и танца занял второе место на II международном фестивале-конкурсе творческих хореографических коллективов монгольского мира, проходившем в городе Хух-Хото Внутренней Монголии. Коллектив в составе артистов Дорджи Босхомджиева, Баира Бадмаева, Владимира Бамбарыкова представил на суд жюри и зрителей два калмыцких танца - «Шаман» и «Торhуда би». Каждая постановка была отмечена дипломом.



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