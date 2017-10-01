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Сегодня, 12:05

В Элисте открывается образовательно-просветительский проект «Место встречи с искусством»


В Элисте открывается образовательно-просветительский проект «Место встречи с искусством»В эти минуты в Элисте открывается образовательно-просветительский проект «Место встречи с искусством». Элиста - один из 60-ти малых городов России, вошедших в этот уникальный проект. Элистинскому зрителю будут представлены 27 работ 20–40-х годов прошлого столетия. Всего в списке масштабного проекта более 60-ти малых городов России. Авторы Федерального образовательно-просветительского проекта «Место встречи с искусством» хотят дать юному поколению ключ к пониманию важных исторических событий через призму искусства. Организованная по инициативе Министерства культуры России и Музейно – выставочного центра «РОСИЗО» образовательно– просветительская программа начала свое триумфальное шествие по стране два года назад. Следующие пункты по маршруту - Нижний Удинск Иркутской области и Великий Устюг Вологодской области. А сегодня этот проект в калмыцкой столице открывает Глава Калмыкии Алексей Орлов.



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