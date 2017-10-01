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Вчера, 11:51

«Место встречи с искусством» - Элиста


«Место встречи с искусством» - Элиста«Искусство – это интересно и здорово, в этом может убедиться каждый, кто побывает на мероприятиях, организованных в рамках просветительской программы». С этих слов начала общение с журналистами координатор проекта Лали Гегечкори. В стенах Спорткомплекса в Элисте развернется уникальная выставка: репродукции картин советских мастеров Петра Мальцева, Александра Дейнеки, Кузьмы Петрова – Водкина, Митрофана Грекова, Александра Лактионова. Всего – 27 работ, охватывающих большой период – 20 – 40 х годов прошлого столетия. Выбор картин неслучаен. Авторы хотят дать юному поколению ключ к пониманию важных исторических событий через призму искусства.

Представленные на выставке репродукции создавались специально для проекта «Место встречи с искусством». Копии максимально соответствуют оригиналам. Кроме экскурсии по выставке картин, вниманию зрителей будут представлены видеолекции ведущих искусствоведов Русского музея, а юным посетителям предложат еще и мастер – классы, а также участие в конкурсе рисунков «Моя картина говорит». Победителя ждет поездка в Международный Детский Центр «Артек».

Масштабный проект в Элисте пройдёт с 6 по 23 октября. Калмыцкая столица 44 – тая в списке малых городов, где всероссийский проект находит прописку. Следующие пункты по маршруту - Нижний Удинск Иркутской области и Великий Устюг. Организованная по инициативе Министерства культуры РФ и Музейно – выставочного центра «РОСИЗО» образовательно– просветительская программа начала свое триумфальное шествие по стране два года назад. Активное участие в ее реализации принимают студенты Института искусств Московского педагогического государственного университета.



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