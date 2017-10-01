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Вчера, 12:02

В Элисте продолжается Международный фестиваль спектаклей «Кееда»


В Элисте продолжается Международный фестиваль спектаклей «Кееда»В Элисте с 1 -ого по 5-ое октября проходит Международный фестиваль спектаклей для детей и подростков национальных театров «Кееда». Лукавый и веселый герой калмыцких сказок не зря стал символом этого фестиваля, потому что именно он передает ту атмосферу театрального праздника, который проходит на сцене Калмыцкого драматического театра, где и побывала наша творческая группа.

Каждый фестивальный день здесь начинается с того, что на сцене появляется Кеедя, который приглашает маленьких зрителей на большой театральный праздник.

На фестивале зрители знакомятся постановками театра юного зрителя Мордовии, Чувашии и Марий-Эл, Северной Осетии и Азербайджана. Известный российский театральный критик Валентина Федорова считает, что появление такого фестиваля стало заметным явлением в театральной жизни.

И у фестиваля уже появился свой зритель, который по театральным постановкам узнает жизнь и культуру других народов и главное он рад новому знакомству.

Организаторы фестиваля директор театра Галина Шураева и художественный руководитель Калмыцкого драматического театра Борис Манджиев делают все для того, чтобы у фестиваля появилось будущее

А праздник на сцене Калмыцкого драматического театра продолжается и снова Кеедя приглашает юных зрителей познакомиться с новым спектаклем, а они свое мнение о спектакле выражают так.



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