С поэтических вечеров стартовал сезон в Русском театре

В Элисте продолжает работу международный фестиваль спектаклей для детей и подростков «Кеедя». В степную столицу съехались актеры Азербайджанского ТЮЗа, Атырауского областного казахского драмтеатра, а также коллективы – республик Северная Осетия-Алания, Мордовия, Чувашия, Марий –Эл. Сегодня свои работы представят национальный драматический театр Саранска, и театр юного зрителя республики Чувашии, а калмыцкие артисты познакомят с постановкой режиссера Бахрама Осванова «Дождись меня».



Между тем, в Русском драматическом театре 21 октября состоится премьера лирической комедии «Свадьба песня», главную роль в ней исполнит Александр Щеглов. Любимец зрителей не так давно отметил 70-летие и полвека служения сцене. В этот же день состоится его Юбилейный вечер. Сейчас в репертуаре театра спектакль «Божьи одуванчики», а самым юным зрителям по душе пришлась сказочная история «Потеха для смеха». А стартовал нынешний сезон в Русском театре с поэтических вечеров. Они обещают стать традиционными. Организаторы в этот день дают возможность любому зрителю со сцены прочесть стихи любимых авторов. В Элисте продолжает работу международный фестиваль спектаклей для детей и подростков «Кеедя». В степную столицу съехались актеры Азербайджанского ТЮЗа, Атырауского областного казахского драмтеатра, а также коллективы – республик Северная Осетия-Алания, Мордовия, Чувашия, Марий –Эл. Сегодня свои работы представят национальный драматический театр Саранска, и театр юного зрителя республики Чувашии, а калмыцкие артисты познакомят с постановкой режиссера Бахрама Осванова «Дождись меня».Между тем, в Русском драматическом театре 21 октября состоится премьера лирической комедии «Свадьба песня», главную роль в ней исполнит Александр Щеглов. Любимец зрителей не так давно отметил 70-летие и полвека служения сцене. В этот же день состоится его Юбилейный вечер. Сейчас в репертуаре театра спектакль «Божьи одуванчики», а самым юным зрителям по душе пришлась сказочная история «Потеха для смеха». А стартовал нынешний сезон в Русском театре с поэтических вечеров. Они обещают стать традиционными. Организаторы в этот день дают возможность любому зрителю со сцены прочесть стихи любимых авторов.



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