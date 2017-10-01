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Вчера, 18:44

В Русском драматическом театре состоится премьера


В Русском драматическом театре состоится премьера21 октября в Русском драматическом театре состоится премьера лирической комедии «Свадьба песня», главную роль в которой исполнит Александр Щеглов. Любимец зрителей не так давно отметил 70-летие и в этот же день состоится его Юбилейный вечер. О планах театра сегодня рассказали генеральный директор – Виктор Хаптаханов и художественный руководитель – Артур Качканян на встрече с журналистами. Сейчас в программе спектакль «Божьи одуванчики», а самые юные зрители в восторге от сказки Потеха для смеха. Яркие декорации и костюмы никого не оставят равнодушными. Также участники брифинга поделились впечатлениями от поэтических вечеров, с которых стартовал нынешний сезон в Русском театре. По замыслу идейных вдохновителей, это событие станет традиционным, к тому же прочесть стихи любимых авторов со сцены смогут и сами зрители.



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