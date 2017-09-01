В Элисте пройдет международный фестиваль спектаклей "Кеедя"
С 1 по 5 октября в Элисте пройдет международный фестиваль спектаклей для детей и подростков «Кеедя». Ожидается приезд Азербайджанского ТЮЗа, Атырауского областного казахского драмтеатра, а также коллективов – республик Северная Осетия-Алания, Мордовия, Чувашия, Марий –Эл. Напомним, проведение этого фестиваля стало возможным благодаря федеральному гранту, присужденному калмыцкому театру Союзом театральных деятелей России. Торжественное открытие состоится 1 октября в 16 часов.