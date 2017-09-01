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Вчера, 12:00

Вышла в свет вторая часть сборника Владимира Боваева


Вышла в свет вторая часть сборника Владимира БоваеваВ 50-е годы прошлого столетия слово «созидание» в Калмыкии имело особый смысл, потому что именно тогда произошло возвращение из депортации калмыцкого народа. И в этом процессе участвовали все, кто жил в это время в республике. Восстановление автономии Калмыкии стало огромным стимулом в развитии региона. В 1959 году праздновали 350-летие добровольного вхождения калмыцкого народа в состав России, тогда эти торжества несли особый смысл, потому что они проходили через 2 года после возвращения калмыков из сибирской ссылки., в то время это было одним из подтверждений полной реабилитации репрессированного в 43-ем калмыцкого народа.

И поэтому журналист Владимир Боваев, начав, однажды работать над этой темой, возвращается к ней снова и снова. Хоть как утверждает кто-то из современных классиков «память и мысли стареют также, как и люди». Но этот процесс можно остановить, если живы те, кто несет эту память, и если вносить в труд по ее сохранению, частицу своей души, так как сделал автор очередной, второй книги «Поколение послевоенных созидателей» Владимир Боваев. В этом уже убедились первые её читатели и те, кто собрался в Национальной библиотеке имени Амур-Санана на презентацию нового сборника известного журналиста, проработавшего не один год в центральной и московской печати, заслуженного работника культуры России .

Многих героев своих материалов он знал лично, так же как Николая Ивановича Кичапова, самого возрастного аграрника Калмыкии, который в свои 90 с лишним лет по-прежнему полон планов. Работает над собственной концепцией развития агропромышленного комплекса республики. Для него этот сборник, как послание в будущее.

А Иван Степанович Кофанов пришел на эту встречу всей семьей, с женой, ветераном педагогического труда, Варварой Ивановной, дочерью Натальей- врачом. И сегодня он считает, что единственное сокровище для человека-это память. И его воспоминания о работе под руководством незаурядного человека Басана Бадьминовича Городовикова, это и есть то самое его сокровище. Для Эрдни Пашнанова, человека уже другого поколения, этот сборник стал настоящим откровением.

Есть в этом сборнике и материал о Джугашвили Очиркаевиче Цеденове- ветеране народного хозяйства республики, а главное , наверно, единственном в Калмыкии человеке с таким именем.

Каждый герой этого сборника, вписал свою страницу в историю республики и каждый из них дорог автору, Владимиру Боваеву, как родной и близкий человек. А самое ценное для него в этой встрече - это мнение читателей.
Эта встреча еще раз показала, что журналисткий труд Владимира Боваева получил высокую оценку у читателей и возможно они еще увидят очередной сборник под тем же названием «Поколение послевоенных созидателей»



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