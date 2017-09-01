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Сегодня, 11:59

Республиканский русский театр открывает театральный сезон


Республиканский русский театр открывает театральный сезон«Литературные вечера. Поэтическое настроение».
Республиканский русский театр драмы и комедии сегодня открывает 27 театральный сезон специальным проектом. В этот день зрители смогут погрузиться в удивительный и волшебный мир поэзии. Со сцены прозвучат стихи известных российских и зарубежных авторов.

Новый, 27-ой по счету сезон русский театр драмы и комедии откроет премьерой специального проекта. В стенах театра прозвучат стихотворения Пушкина и Лермонтова, Ахматовой и Гумилева и многих других российских и зарубежных поэтов. В рамках уникального проекта «Литературные вечера», которые будут проходить ежемесячно, любой желающий со сцены сможет продекламировать свои любимые строки и пообщаться с известными актерами. А художественный руководитель театра Артур Кочканян приступил к постановке спектакля «Свадьба – песня» по пьесе современного нижегородского драматурга Виктора Ляпина.

И уже в эту субботу столичные зрители увидят спектакль «Божьи Одуванчики». Работа Владислава Константинова стала уже одной из любимых в репертуаре элистинских театралов. В главной роли бывшей актрисы Анастасии Михайловны - звезда калмыцкой сцены Татьяна Михеева. Сестру Мальвину играет Людмила Мансурова. Жизнелюбивые «одуванчики» легко дадут фору молодым. В пьесе есть место юмору, слезам и, конечно любви, которой, как известно, все возрасты покорны.

А уже в новом году в рамках экспериментальной лаборатории республиканский театр драмы и комедии и национальный театр планируют совместный масштабный проект.



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