В Элисте прошел научно-практический семинар

Глобальная проблема – привлечения молодёжи к системному чтению - собрала сегодня в Национальной библиотеке участников межрегионального научно-практического семинара в Элисте. Это представители областных библиотек Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей, а также учителя, издатели, книготорговцы, учёные, писатели и журналисты. Они предлагали различные варианты продвижения чтения и медийно - информационной грамотности. Встреча инициирована Российским комитетом программы ЮНЕСКО «Информация для всех», Межрегиональным центром библиотечного сотрудничества и Министерством культуры и туризма Республики Калмыкия. Глобальная проблема – привлечения молодёжи к системному чтению - собрала сегодня в Национальной библиотеке участников межрегионального научно-практического семинара в Элисте. Это представители областных библиотек Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей, а также учителя, издатели, книготорговцы, учёные, писатели и журналисты. Они предлагали различные варианты продвижения чтения и медийно - информационной грамотности. Встреча инициирована Российским комитетом программы ЮНЕСКО «Информация для всех», Межрегиональным центром библиотечного сотрудничества и Министерством культуры и туризма Республики Калмыкия.



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