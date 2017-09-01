В Элисте наградили победителей окружного конкурса "СМИротворец"

Если говорить о национальной прессе, то журналистика таких регионов имеет в своей структуре практически все звенья системы средств массовой информации. Полиэтничность российского общества предполагает и признание права каждого народа на историю своей страны, язык и культуру. А пресса способствует межнациональному сотрудничеству. О важности всех этих проблем говорил председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов.



Все участники конференции, а среди них были представители региональной прессы из 20 регионов и делегации из Монголии и Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, отметили, что здесь возможность не только обсудить наболевшие проблемы, но и определить задачи на будущее. А для коллектива газеты «Хальмг унн» - этот форум стал лучшим подарком к юбилею, который организовала журналистская организация при поддержке Главы республики. Работа форума проходила в трех секциях: «Национальная печать», Журналистика Юга России», «Межрегиональное сотрудничество» на пленарном заседании были подведены итоги его и принята резолюция.



В рамках форума прошло еще одно мероприятие. Это награждение победителей окружного этапа конкурса «СМИротворец». Его проводит Гильдия межэтнической журналистики Российской Федерации. Награды им вручал Алексей Орлов. ГТРК «Калмыкия» заняла первое место в номинации телевидение. На пресс-конференции, которую дал Глава Калмыкии все участники отметили высокий уровень организации мероприятия и здесь состоялся заинтересованный разговор о самых насущных проблемах Если говорить о национальной прессе, то журналистика таких регионов имеет в своей структуре практически все звенья системы средств массовой информации. Полиэтничность российского общества предполагает и признание права каждого народа на историю своей страны, язык и культуру. А пресса способствует межнациональному сотрудничеству. О важности всех этих проблем говорил председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов.Все участники конференции, а среди них были представители региональной прессы из 20 регионов и делегации из Монголии и Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, отметили, что здесь возможность не только обсудить наболевшие проблемы, но и определить задачи на будущее. А для коллектива газеты «Хальмг унн» - этот форум стал лучшим подарком к юбилею, который организовала журналистская организация при поддержке Главы республики. Работа форума проходила в трех секциях: «Национальная печать», Журналистика Юга России», «Межрегиональное сотрудничество» на пленарном заседании были подведены итоги его и принята резолюция.В рамках форума прошло еще одно мероприятие. Это награждение победителей окружного этапа конкурса «СМИротворец». Его проводит Гильдия межэтнической журналистики Российской Федерации. Награды им вручал Алексей Орлов. ГТРК «Калмыкия» заняла первое место в номинации телевидение. На пресс-конференции, которую дал Глава Калмыкии все участники отметили высокий уровень организации мероприятия и здесь состоялся заинтересованный разговор о самых насущных проблемах



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