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Вчера, 20:00

В Элисте наградили победителей окружного конкурса "СМИротворец"


В Элисте наградили победителей окружного конкурса "СМИротворец"Если говорить о национальной прессе, то журналистика таких регионов имеет в своей структуре практически все звенья системы средств массовой информации. Полиэтничность российского общества предполагает и признание права каждого народа на историю своей страны, язык и культуру. А пресса способствует межнациональному сотрудничеству. О важности всех этих проблем говорил председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов.

Все участники конференции, а среди них были представители региональной прессы из 20 регионов и делегации из Монголии и Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, отметили, что здесь возможность не только обсудить наболевшие проблемы, но и определить задачи на будущее. А для коллектива газеты «Хальмг унн» - этот форум стал лучшим подарком к юбилею, который организовала журналистская организация при поддержке Главы республики. Работа форума проходила в трех секциях: «Национальная печать», Журналистика Юга России», «Межрегиональное сотрудничество» на пленарном заседании были подведены итоги его и принята резолюция.

В рамках форума прошло еще одно мероприятие. Это награждение победителей окружного этапа конкурса «СМИротворец». Его проводит Гильдия межэтнической журналистики Российской Федерации. Награды им вручал Алексей Орлов. ГТРК «Калмыкия» заняла первое место в номинации телевидение. На пресс-конференции, которую дал Глава Калмыкии все участники отметили высокий уровень организации мероприятия и здесь состоялся заинтересованный разговор о самых насущных проблемах



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