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Вчера, 11:49

В Москве завершился Фестиваль национальных литератур


В Москве завершился Фестиваль национальных литературНа 30 языках народов России звучали поэтические строки на Фестивале национальных литератур народов России, который стал ярким событием 30-ой Московской международной книжной выставки-ярмарки на ВДНХ. В состав калмыцкой делегации входили заместитель министра культуры и туризма Калмыкии, председатель Калмыцкого регионального отделения Союза писателей Николай Санджиев, Народный артист Калмыкии, член Союза российских писателей Виктор Хаптаханов, артисты ансамбля «Тюльпан» и Театр костюма и пластики Татьяны Миловановой. Они представляли на форуме нашу республику, рассказывали о современной калмыцкой поэзии, читали свои стихи, познакомили гостей фестиваля с литературно-музыкальной композицией «Пушкин и калмычка».



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