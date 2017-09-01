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Вчера, 11:49

В Элисте продолжает работу Всероссийская научная конференция


В Элисте продолжает работу Всероссийская научная конференцияВ эти минуты в Элисте продолжает работу Всероссийская научная конференция «Великая российская революция в судьбах народов Юга России». Она посвящена 100 летию Октябрьской революции 17 года, что дает основательный повод для глубоких историко-научных исследований. В своем приветствии, обращенном к участникам, глава республики Алексей Орлов выразил уверенность, что в ходе дискуссий на площадках элистинского форума, будут выработаны взгляды, отражающие объективную картину исторической действительности.

В рамках форума пройдут круглые столы с участием представителей научного сообщества Москвы, Санк-Петербурга, Махачкалы, Уфы, а также Преднестровья и Узбекистана.



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