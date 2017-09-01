В эти минуты в Элисте продолжает работу Всероссийская научная конференция «Великая российская революция в судьбах народов Юга России». Она посвящена 100 летию Октябрьской революции 17 года, что дает основательный повод для глубоких историко-научных исследований. В своем приветствии, обращенном к участникам, глава республики Алексей Орлов выразил уверенность, что в ходе дискуссий на площадках элистинского форума, будут выработаны взгляды, отражающие объективную картину исторической действительности.



В рамках форума пройдут круглые столы с участием представителей научного сообщества Москвы, Санк-Петербурга, Махачкалы, Уфы, а также Преднестровья и Узбекистана. В эти минуты в Элисте продолжает работу Всероссийская научная конференция «Великая российская революция в судьбах народов Юга России». Она посвящена 100 летию Октябрьской революции 17 года, что дает основательный повод для глубоких историко-научных исследований. В своем приветствии, обращенном к участникам, глава республики Алексей Орлов выразил уверенность, что в ходе дискуссий на площадках элистинского форума, будут выработаны взгляды, отражающие объективную картину исторической действительности.В рамках форума пройдут круглые столы с участием представителей научного сообщества Москвы, Санк-Петербурга, Махачкалы, Уфы, а также Преднестровья и Узбекистана.



Смотреть полный выпуск новостей



