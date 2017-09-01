«Мы – одна семья». Социально-культурная акция под таким названием состоялась сегодня в Элисте. Ее организаторы – региональное министерство культуры и туризма. Участие в мероприятии приняли национально-культурные центры Калмыкии, ученые КИГИ РАН, молодежные организации и студенты, а также приглашенные творческие коллективы из Крыма, Чечни и Волгоградской области.



Участники круглого стола говорили об истории, опыте и перспективах межэтнического и межкультурного сотрудничества на площадке Национального музея имени Пальмова. Представители национально-культурных общин Калмыкии, ученые и члены молодежных организаций кроме вопросов сотрудничества обсудили данные социологического опроса об оценке населением межэтнических отношений, приведённые известным учёным Людмилой Намруевой.



А тем временем любой желающий мог отведать угощения калмыцкой, казахской, дагестанской, чеченской кухни и других народностей, проживающих на территории степного региона. Обилие блюд превосходило всякое воображение. Участники постарались показать все разнообразие своей кулинарии Гастрономический конкурс проводился в нескольких номинациях: основное блюдо, его лучшая подача, десерт и напиток.



Лидером по числу завоеванных мест на конкурсе стала дагестанская диаспора третья по численности в республике. Ароматный чай с чабрецом пришёлся по вкусу всем. А представительницы прекрасного пола интересовались рецептом приготовления чуду – тонких лепешек с разнообразной начинкой.



Среди всех этих ароматов и вкусностей, улыбок и рукопожатий не нужны были никакие лишние слова о дружбе и единстве всех народов Калмыкии. Они рассказывали о своих традициях и обычаях, в том числе и на языке песни и танца. «Мы – одна семья». Социально-культурная акция под таким названием состоялась сегодня в Элисте. Ее организаторы – региональное министерство культуры и туризма. Участие в мероприятии приняли национально-культурные центры Калмыкии, ученые КИГИ РАН, молодежные организации и студенты, а также приглашенные творческие коллективы из Крыма, Чечни и Волгоградской области.Участники круглого стола говорили об истории, опыте и перспективах межэтнического и межкультурного сотрудничества на площадке Национального музея имени Пальмова. Представители национально-культурных общин Калмыкии, ученые и члены молодежных организаций кроме вопросов сотрудничества обсудили данные социологического опроса об оценке населением межэтнических отношений, приведённые известным учёным Людмилой Намруевой.А тем временем любой желающий мог отведать угощения калмыцкой, казахской, дагестанской, чеченской кухни и других народностей, проживающих на территории степного региона. Обилие блюд превосходило всякое воображение. Участники постарались показать все разнообразие своей кулинарии Гастрономический конкурс проводился в нескольких номинациях: основное блюдо, его лучшая подача, десерт и напиток.Лидером по числу завоеванных мест на конкурсе стала дагестанская диаспора третья по численности в республике. Ароматный чай с чабрецом пришёлся по вкусу всем. А представительницы прекрасного пола интересовались рецептом приготовления чуду – тонких лепешек с разнообразной начинкой.Среди всех этих ароматов и вкусностей, улыбок и рукопожатий не нужны были никакие лишние слова о дружбе и единстве всех народов Калмыкии. Они рассказывали о своих традициях и обычаях, в том числе и на языке песни и танца.



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