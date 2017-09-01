«Мы – одна семья». Социально-культурная акция под таким названием состоялась сегодня в Элисте. Ее организаторы – региональное министерство культуры и туризма. Участие в мероприятии приняли национально-культурные центры Калмыкии, ученые КИГИ РАН, молодежные организации и студенты, а также приглашенные творческие коллективы из Крыма, Чечни и Волгоградской области.
Участники круглого стола говорили об истории, опыте и перспективах межэтнического и межкультурного сотрудничества на площадке Национального музея имени Пальмова. Представители национально-культурных общин Калмыкии, ученые и члены молодежных организаций кроме вопросов сотрудничества обсудили данные социологического опроса об оценке населением межэтнических отношений, приведённые известным учёным Людмилой Намруевой.
А тем временем любой желающий мог отведать угощения калмыцкой, казахской, дагестанской, чеченской кухни и других народностей, проживающих на территории степного региона. Обилие блюд превосходило всякое воображение. Участники постарались показать все разнообразие своей кулинарии Гастрономический конкурс проводился в нескольких номинациях: основное блюдо, его лучшая подача, десерт и напиток.
Лидером по числу завоеванных мест на конкурсе стала дагестанская диаспора третья по численности в республике. Ароматный чай с чабрецом пришёлся по вкусу всем. А представительницы прекрасного пола интересовались рецептом приготовления чуду – тонких лепешек с разнообразной начинкой.
Среди всех этих ароматов и вкусностей, улыбок и рукопожатий не нужны были никакие лишние слова о дружбе и единстве всех народов Калмыкии. Они рассказывали о своих традициях и обычаях, в том числе и на языке песни и танца.