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Вчера, 18:39

"Тюльпан " готовится к юбилею


"Тюльпан " готовится к юбилею"Тюльпан " готовится к юбилеюПриближаются юбилейные торжества государственного ансамбля Калмыкии «Тюльпан». Они запланированы на 20- 21 октября в Элисте. В них примут участие прославленные коллективы из других регионов. Об этом рассказали сегодня в радиоэфире программы «Здесь и сейчас» директор коллектива Тюрбя Босхомджиев и художественный руководитель Валерий Эрдниев. В рамках празднования 80-летия Тюльпана запланированы многочисленные гастроли. 9 ноября состоится концерт в Москве. Ведутся переговоры и о зарубежных поездках. Зрители увидят танцы из «золотого фонда» и новые постановки. А ещё вспомнили имена тех, кто стоял у истоков основания государственного ансамбля песни и танца «Тюльпан».



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