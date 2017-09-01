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Вчера, 17:00

Делегация из Калмыкии принимает участие в фестивале национальных литератур


Делегация из Калмыкии принимает участие в фестивале национальных литературДелегация из Калмыкии принимает участие в фестивале национальных литератур народов России, который в эти дни проходит на площадках юбилейной 30-ый Московской международной книжной выставки-ярмарки на ВДНХ. Здесь выступят национальные поэты на 30 языках, пройдут презентации уникальных изданий, мастер-классы по языкам, дегустации блюд, экскурсии по национальной библиотеке народов России, театрализованные представления и музыкальные выступления. Ежедневно на главной сцене с литературными постановками выступают национальные театры. Буквально только что закончил своё выступление председатель Калмыцкого регионального отделения Союза писателей России Николай Санджиев. Мы связались с ним по телефону.

А вечером состоится концерт, где Театром костюма и пластики Татьяны Миловановой будет представлена литературно-музыкальная композиция «Пушкин и калмычка», а свои стихи прочтёт и расскажет о калмыцкой литературе член Союза российских писателей Виктор Хаптаханов.



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