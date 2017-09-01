ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Вчера, 11:55

В Элисте стартовал международный фестиваль музыки "Пентатоника"


В Элисте стартовал международный фестиваль музыки "Пентатоника"Элиста в эти дни собрала известных композиторов и исполнителей и многочисленных гостей на 9-й международный фестиваль музыки монголоязычных народов «Петатоника». В этом году формат этого музыкального форума несколько изменен. В программу вошли произведения не только калмыцких и монгольских композиторов, но и авторов из стран СНГ. Уже первый день подарил зрителям много сюрпризов.

Молодой композитор Гиляна Манджиева принимает участие в фестивале уже в третий раз. «Пентатоника» это детище ее отца, известного калмыцкого музыканта Аркадия Манджиева. Именно он 8 лет назад воплотил в жизнь идею объединения монголо-язычных народов путем музыки. Родившись в Элисте, фестиваль триумфально прошёл в Бурятии и Монголии, и теперь уже традиционно проходит в Калмыкии. В первый его день прозвучали несколько его хорошо известных классических произведений, а также новая сюита для фонограмм и симфонического оркестра Гиляны Манджиевой. Ведь «Пентатоника» это, прежде всего, возможность заявить о себе молодым.

Открыли фестиваль «Калмыцкая сюита», а также концерт симфонического оркестра Петра Чонкушова. В первый день прозвучала также Симфония №3 Аркадия Манджиева и фантазия для дудука и камерного оркестра Арама Сатьяна. Включение в программу фестиваля произведений армянского и белорусского композиторов - это шаг навстречу новому формату «Пентатоники».

Республиканский симфонический оркестр в содружестве с Астраханским камерным оркестром с легкостью перестраивались под разных дирижеров. Их в этот раз приняло участие в фестивале шестеро. Вардан Бабаханян, Федор Сухариков и Лхагвасурен Банзар приглашены на «Пентатонику» впервые.

Поздравить музыкальную общественность республики с таким важным событием пришел и депутат Государственной Думы Батор Адучиев.

«Пентатоника» давно уже стала главным культурным событием Калмыкии. С каждым годом число поклонников фестиваля только растет.

Сегодня калмыцких зрителей удивит Государственный хор Калмыкии. Под руководством Ольги Сердюковой. Коллектив исполнит акапелльно 3 неизвестных ранее миниатюры о любви Аркадия Манджиева.



Другие новости по теме:

  • "Пентатоника" расширяет границы
  • «Пентатоника» в Элисте
  • В Элисте завершился международный фестиваль «Пентатоника»
  • «Пентатоника» - на элистинской сцене
  • Сегодня стартует VII Международный фестиваль современной музыки монголоязычных народов «Пентатоника»
  • Калмыкия готовится к 7-ому Международному фестивалю «Пентатоника»
  • В Элисте завершился 6-й Международный фестиваль современной музыки монголоязычных народов
  • В Элисте открывается 6-ой международный фестиваль современной музыки «Пентатоника»
  • Пентатоника вновь соберет участников международного фестиваля
  • Пентатоника соберет в Элисте любителей музыки в четвертый раз

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Сентябрь 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930 



    © 2012 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2012. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: kalmvesti@mail.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.