В Элисте стартовал международный фестиваль музыки "Пентатоника"

Элиста в эти дни собрала известных композиторов и исполнителей и многочисленных гостей на 9-й международный фестиваль музыки монголоязычных народов «Петатоника». В этом году формат этого музыкального форума несколько изменен. В программу вошли произведения не только калмыцких и монгольских композиторов, но и авторов из стран СНГ. Уже первый день подарил зрителям много сюрпризов.



Молодой композитор Гиляна Манджиева принимает участие в фестивале уже в третий раз. «Пентатоника» это детище ее отца, известного калмыцкого музыканта Аркадия Манджиева. Именно он 8 лет назад воплотил в жизнь идею объединения монголо-язычных народов путем музыки. Родившись в Элисте, фестиваль триумфально прошёл в Бурятии и Монголии, и теперь уже традиционно проходит в Калмыкии. В первый его день прозвучали несколько его хорошо известных классических произведений, а также новая сюита для фонограмм и симфонического оркестра Гиляны Манджиевой. Ведь «Пентатоника» это, прежде всего, возможность заявить о себе молодым.



Открыли фестиваль «Калмыцкая сюита», а также концерт симфонического оркестра Петра Чонкушова. В первый день прозвучала также Симфония №3 Аркадия Манджиева и фантазия для дудука и камерного оркестра Арама Сатьяна. Включение в программу фестиваля произведений армянского и белорусского композиторов - это шаг навстречу новому формату «Пентатоники».



Республиканский симфонический оркестр в содружестве с Астраханским камерным оркестром с легкостью перестраивались под разных дирижеров. Их в этот раз приняло участие в фестивале шестеро. Вардан Бабаханян, Федор Сухариков и Лхагвасурен Банзар приглашены на «Пентатонику» впервые.



Поздравить музыкальную общественность республики с таким важным событием пришел и депутат Государственной Думы Батор Адучиев.



«Пентатоника» давно уже стала главным культурным событием Калмыкии. С каждым годом число поклонников фестиваля только растет.



Сегодня калмыцких зрителей удивит Государственный хор Калмыкии. Под руководством Ольги Сердюковой. Коллектив исполнит акапелльно 3 неизвестных ранее миниатюры о любви Аркадия Манджиева. Элиста в эти дни собрала известных композиторов и исполнителей и многочисленных гостей на 9-й международный фестиваль музыки монголоязычных народов «Петатоника». В этом году формат этого музыкального форума несколько изменен. В программу вошли произведения не только калмыцких и монгольских композиторов, но и авторов из стран СНГ. Уже первый день подарил зрителям много сюрпризов.Молодой композитор Гиляна Манджиева принимает участие в фестивале уже в третий раз. «Пентатоника» это детище ее отца, известного калмыцкого музыканта Аркадия Манджиева. Именно он 8 лет назад воплотил в жизнь идею объединения монголо-язычных народов путем музыки. Родившись в Элисте, фестиваль триумфально прошёл в Бурятии и Монголии, и теперь уже традиционно проходит в Калмыкии. В первый его день прозвучали несколько его хорошо известных классических произведений, а также новая сюита для фонограмм и симфонического оркестра Гиляны Манджиевой. Ведь «Пентатоника» это, прежде всего, возможность заявить о себе молодым.Открыли фестиваль «Калмыцкая сюита», а также концерт симфонического оркестра Петра Чонкушова. В первый день прозвучала также Симфония №3 Аркадия Манджиева и фантазия для дудука и камерного оркестра Арама Сатьяна. Включение в программу фестиваля произведений армянского и белорусского композиторов - это шаг навстречу новому формату «Пентатоники».Республиканский симфонический оркестр в содружестве с Астраханским камерным оркестром с легкостью перестраивались под разных дирижеров. Их в этот раз приняло участие в фестивале шестеро. Вардан Бабаханян, Федор Сухариков и Лхагвасурен Банзар приглашены на «Пентатонику» впервые.Поздравить музыкальную общественность республики с таким важным событием пришел и депутат Государственной Думы Батор Адучиев.«Пентатоника» давно уже стала главным культурным событием Калмыкии. С каждым годом число поклонников фестиваля только растет.Сегодня калмыцких зрителей удивит Государственный хор Калмыкии. Под руководством Ольги Сердюковой. Коллектив исполнит акапелльно 3 неизвестных ранее миниатюры о любви Аркадия Манджиева.



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