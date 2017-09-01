Элиста в ожидании участников Международного журналистского форума

С 14 по 17 сентября в Элисте пройдет международный журналистский форум с участием делегаций из Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, Монголии, Бурятии, Тувы, Татарстана, республик, краев и областей ЮФО и СКФО, а также Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом на брифинге с журналистами рассказали организаторы мероприятия, члены союза журналистов Калмыкии. Их цель - обсудить проблемы и перспективы национальной журналистики. Участников ждут презентации новых СМИ-проектов, мастер-классы ведущих публицистов, круглые столы, выставки и многочисленные встречи. В эти же дни будут названы победители окружного этапа конкурса «СМИротворец», который проводит Гильдия межэтнической журналистики Российской Федерации. С 14 по 17 сентября в Элисте пройдет международный журналистский форум с участием делегаций из Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, Монголии, Бурятии, Тувы, Татарстана, республик, краев и областей ЮФО и СКФО, а также Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом на брифинге с журналистами рассказали организаторы мероприятия, члены союза журналистов Калмыкии. Их цель - обсудить проблемы и перспективы национальной журналистики. Участников ждут презентации новых СМИ-проектов, мастер-классы ведущих публицистов, круглые столы, выставки и многочисленные встречи. В эти же дни будут названы победители окружного этапа конкурса «СМИротворец», который проводит Гильдия межэтнической журналистики Российской Федерации.



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