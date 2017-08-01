Сегодня в Астрахани в Доме-музее Велимира Хлебникова открывается выставка Степана Ботиева «В низовьях мчащегося Ра». Она посвящёна 60-летию скульптора. Здесь впервые представлены книги с его иллюстрациями, большинство из которых – с астраханской тематикой. Это особенно значимо в год 300-летия губернии.



Ботиева связывает двадцатилетнее содружество с Домом-музеем Хлебникова и в его стенах это уже четвёртая выставка графики и скульптуры. Здесь на постоянной основе экспонируется серия работ художника «Хлебниково поле». Напомним, Степан Ботиев едва ли не единственный иллюстратор произведений Велимира Хлебникова. За памятник поэту «Председателю земного шара» в Малых Дербетах он удостоен серебряной медали Российской академии художеств. Сегодня в Астрахани в Доме-музее Велимира Хлебникова открывается выставка Степана Ботиева «В низовьях мчащегося Ра». Она посвящёна 60-летию скульптора. Здесь впервые представлены книги с его иллюстрациями, большинство из которых – с астраханской тематикой. Это особенно значимо в год 300-летия губернии.Ботиева связывает двадцатилетнее содружество с Домом-музеем Хлебникова и в его стенах это уже четвёртая выставка графики и скульптуры. Здесь на постоянной основе экспонируется серия работ художника «Хлебниково поле». Напомним, Степан Ботиев едва ли не единственный иллюстратор произведений Велимира Хлебникова. За памятник поэту «Председателю земного шара» в Малых Дербетах он удостоен серебряной медали Российской академии художеств.



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