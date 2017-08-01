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Вчера, 12:21

К новому 26-му театральному сезону готовится Русский театр драмы и комедии


К новому 26-му театральному сезону готовится Русский театр драмы и комедииК новому 26-му театральному сезону готовится и Русский театр драмы и комедии. Он откроется премьерой спектакля в постановке художественного руководителя Владислава Константинова «Божьи одуванчики» в конце сентября.

Кроме того, актеры труппы заняты подготовкой театральной постановки к юбилею заслуженного артиста России Александра Щеглова, в этом году он отмечает 75 лет. Стоит отметить, что в новом сезоне в коллективе появится новый режиссер - Артур Качканян. Какие ещё новшества ожидают поклонников Мельпомены, расскажем в следующем выпуске.



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