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Вчера, 12:20

Национальный драматический театр вошел в число победителей конкурса


Национальный драматический театр вошел в число победителей конкурсаНациональный драматический театр вошел в число победителей конкурса на включение его проектов в план творческой деятельности Союза театральных деятелей России на нынешний год. Всего на соискание грантов было подано более 200 заявок со всех регионов страны, из них отобраны 57.

Получение Федеральных средств позволит коллективу реализовать проект по организации и проведению межрегионального фестиваля спектаклей для детей и подростков «Кееда». Его планируют провести в октябре с участием региональных театров России и стран ближнего зарубежья. Творческий коллектив уже приступил к подготовке форума. Подробности в дневном выпуске «Вестей».



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