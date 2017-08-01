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Вчера, 12:32

«Тюльпан» стал первым на международном фестивале ойратских народов


«Тюльпан» стал первым на международном фестивале ойратских народовПервое место в международном фестивале ойратских народов «Ойрад Тумэн» завоевал государственный калмыцкий ансамбль песни и танца «Тюльпан». Об этом рассказал на брифинге художественный руководитель коллектива Валерий Эрдниев.

Мероприятие состоялось в августе текущего года в Западной Монголии. Среди участников делегации из Бурятии, Тувы, Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР и многие другие. В следующем году данный фестиваль состоится в Калмыкии. Также на встрече с представителями СМИ Эрдниев рассказал о подготовке ансамбля к предстоящему восьмидесятилетнему юбилею.



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