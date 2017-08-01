Кино в развитии личности. Завершилась смена первого в Калмыкии кинолагеря МакГаффин. За 5 дней 16 ребят освоили азы современного кинопроизводства и представили на суд зрителей свои первые короткометражки. На премьерном показе побывала и наша съемочная группа.



Кино – от идеи до монтажа. Воспользоваться уникальной возможностью приобрести навыки современного кинопроизводства, стать частью этого увлекательного процесса или даже исполнить роль, изъявили желание многие юные элистинцы. Здесь всё как у взрослых и даже в сценариях, которые придумали сами дети, заложен глубокий смысл. В одной из картин ребята подняли проблему увлеченности современной молодежи виртуальностью настолько, что порой не хватает времени на реальную жизнь.



А вот в художественной короткометражке Медальон отражен национальный колорит степной республики. Даже съемки было решено проводить на природе, что сделало процесс более сложным и трудоемким, но при этом не менее увлекательным для ребят.



Не только дети, но и наставники киношколы имени МакГаффина отметили, что 5-ть съемочных дней пролетели незаметно. Ребята справились со своими задачами на отлично и их работы будут представлены в Москве.



Идея провести в Калмыкии киносмену принадлежит нашей землячке, режиссеру Элле Манжеевой. Именно по ее инициативе педагоги известной детской киношколы имени МакГаффина посетили Элисту. По ее словам главная цель проекта была достигнута.



Ну и конечно самое главное в киноискусстве – это зритель. В зале аншлаг, причем публика самая разнообразная и каждый по достоинству оценил результат такого необычного эксперимента. Кино в развитии личности. Завершилась смена первого в Калмыкии кинолагеря МакГаффин. За 5 дней 16 ребят освоили азы современного кинопроизводства и представили на суд зрителей свои первые короткометражки. На премьерном показе побывала и наша съемочная группа.Кино – от идеи до монтажа. Воспользоваться уникальной возможностью приобрести навыки современного кинопроизводства, стать частью этого увлекательного процесса или даже исполнить роль, изъявили желание многие юные элистинцы. Здесь всё как у взрослых и даже в сценариях, которые придумали сами дети, заложен глубокий смысл. В одной из картин ребята подняли проблему увлеченности современной молодежи виртуальностью настолько, что порой не хватает времени на реальную жизнь.А вот в художественной короткометражке Медальон отражен национальный колорит степной республики. Даже съемки было решено проводить на природе, что сделало процесс более сложным и трудоемким, но при этом не менее увлекательным для ребят.Не только дети, но и наставники киношколы имени МакГаффина отметили, что 5-ть съемочных дней пролетели незаметно. Ребята справились со своими задачами на отлично и их работы будут представлены в Москве.Идея провести в Калмыкии киносмену принадлежит нашей землячке, режиссеру Элле Манжеевой. Именно по ее инициативе педагоги известной детской киношколы имени МакГаффина посетили Элисту. По ее словам главная цель проекта была достигнута.Ну и конечно самое главное в киноискусстве – это зритель. В зале аншлаг, причем публика самая разнообразная и каждый по достоинству оценил результат такого необычного эксперимента.



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