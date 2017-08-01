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Вчера, 15:54

В Элисте состоится премьера оперы Кирилла Молчанова «А зори здесь тихие»


В Элисте состоится премьера оперы Кирилла Молчанова «А зори здесь тихие»В эти выходные в Элисте состоится премьера оперы Кирилла Молчанова «А зори здесь тихие». В Калмыкии этот проект реализуется впервые. Об этом сегодня сообщил художественный руководитель Калмгосфилармонии и Государственного симфонического оркестра республики Мерген Настинов.

В основу спектакля легла пронзительная повесть Бориса Васильева о подвиге девушек-зенитчиц. Участники сегодняшнего брифинга не открывают все секреты предстоящей премьеры, но уверяют, что своеобразный музыкальный язык постановки трогает струны души. Ведь тема войны близка каждому из нас.



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