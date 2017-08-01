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Вчера, 18:00

Встреча ученых джангароведов


Встреча ученых джангароведовСегодня в Калмыцком научном центре РАН состоялась встреча с участниками международной научной экспедиции Джангар – 2017. В ее составе представители Монголии, Китая, России, тех государств, где не иссякает интерес к эпическому наследию монгольских народов. У калмыков – это героический эпос Джангар. Его исследованием и занимаются ученые этих стран. Какие проекты были представлены, и какие выводы были сделаны, рассказывает Герел Кикеева.

«Джангар» считается вершиной устного народного творчества монголоязычных народов, скажет на встрече руководитель международной экспедиции, член парламента Увс аймака Монголии Дэмбээ Мягмарсурен. Исследованием Джангара занимаются в разных уголках мира. Однако, подобный проект, когда ученые, общественные деятели, журналисты объединяют усилия, чтобы наглядно представить картину современного бытования эпоса, реализуется впервые. Совместные полевые исследования проводятся с использованием современного цифрового оборудования и телекамер. Самый протяженный маршрут – по России, в течение двух недель участники экспедиции побывали в крупнейших регионах: Бурятии, Красноярском крае, Саратовской области. В каждом из которых находили свидетельства пребывания ойратских племен. В музее этнографии Красноярска представили «поющие стрелы».

А в Саратове встречались с учеными, ведущими летопись Тольятти, города основанного на месте калмыцкого поселения Ставрополь-на-Волге. Эта страница истории отражена также в материалах местных музеев. А на пути в Элисту – экспедиция побывала в северных районах Калмыкии. В селе Красносельское, на родине джангарчи Ээлян Овла, встречались с молодыми сказителями, производили аудиоаписи и вели съемки. Подобные встречи прошли и в поселках Кетченеры, Ергенинский. А накануне приняли участие в «круглом столе», организованном в КалмГу на актуальную тему «Сказители – носители, хранители и популяризаторы эпического наследия». Подобные научные дискуссии пройдут и в стенах Калмыцкого научного центра РАН. Своими впечатлениями с журналистами делится преподаватель Народного университета Китая Лиан Кун.

Между тем, сотрудники научного Центра рассказали гостям о том, какая работа проводится по исследованию эпоса. В рамках фундаментального проекта «Свод калмыцкого фольклора» готовятся к изданию пять томов Джангара.

Через несколько дней участники международной экспедиции «Джангар – 2017» продолжат маршрут, взяв направление на Казахстан и Кыргызстан.



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