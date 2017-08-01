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Сталинградская битва глазами бурятского режиссера Салбона Лыгденова


Сталинградская битва глазами бурятского режиссера Салбона ЛыгденоваСталинградская битва глазами бурятского режиссера Салбона Лыгденова. Делегация Калмыкии вернулась со съемок из Улан Удэ. Там в ходе работы над созданием полнометражного художественного фильма «321-ая Сибирская» была воссоздана атака 110-ой Отдельной калмыцкой кавалерийской дивизии на танки вермахта при наступлении на Сталинград. Своими впечатлениями артисты поделились с Дельгир Сангаджи-Горяевой.

Сквозь дым и огонь, грохот и взрывы. Снимается поистине Народное кино. Это кадры фильма «321-ая Сибирская». В этой масштабной зрелищной сцене было задействовано более 150 лошадей и наездников. Среди актеров и группа из Калмыкии. Доблестный подвиг 110-й отдельной Калмыцкой кавалерийской дивизии – один из эпизодов художественного фильма. Съемки проходили в течение 10 дней. Роль командира дивизии исполнил известный актер национального театра Сергей Адьянов.

К актерскому мастерству Баир Болдырев и Чингис Церенов никакого отношения не имели. Кандидаты в мастера спорта Байр – двукратный чемпион ЮФО по кикбоксинку, Чингис – трехкратный чемпион Калмыкии по боксу. И весь процесс съемок фильма сравнивают с тренировочными сборами.

Размах впечатляет съемок, где на просторах Еравны развернулись конные баталии, продолжает еще один участник фильма «321-ая Сибирская» Санал Шаханов, для которого изучение истории Отечества и родного края началось еще в школе. Было неожиданно и полезно окунуться в ту атмосферу, которая царила несколько десятилетий назад. Ведь фильм основан на реальных историях участников самого крупного сражения в ходе войны.

Фермер из поселка Цаган-Нур Дмитрий Шуркаев посчитал делом чести сняться в фильме. Ведь в 110-ой Кавдивизии служил его дед. Многие воины национального военного формирования за мужество и героизм были награждены боевыми наградами, а 27-летний сержант Эрдни Деликов за бессмертный подвиг на Дону был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Знание калмыцкого языка, умение держаться в седле и особые антропометрические характеристики – вес и рост – были главными критериями отбора на кастинге. Активную роль в создании фильма принимает известный журналист, ветеран телевидения Галина Козорез.

Работа над фильмом «321-я Сибирская» продолжается. А задача у режиссера Салбона Лыгденова - одна - снять достойное кино о подвиге наших отцов и дЕдов, покрывших себя бессмертной славой. Премьеру фильма режиссер планирует приурочить к юбилейному году победы в Сталинградской битве, которую отметят в следующем году.



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